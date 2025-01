Booming Games lança novo slot: Jester Bells Bonanza

Novo slot traz multiplicadores de até 500x e rodadas grátis com bônus progressivo.

Comunicado de imprensa.- Booming Games encerra o primeiro mês do ano com grande estilo, lançando seu mais novo slot: Jester Bells Bonanza. A novidade chega logo após o lançamento de Wild Wings of Phoenix Deluxe e promete oferecer uma experiência igualmente emocionante.

Jester Bells Bonanza é um jogo no formato 6×5 que paga em qualquer posição, repleto de surpresas. Entre elas, os Rolos em Cascata: ao conseguir oito símbolos iguais, ocorre uma queda de novos símbolos, aumentando suas chances de vitória – e de prêmios ainda maiores!

O bobo da corte é o grande protagonista do jogo. Sempre que ele toca os sinos, multiplicadores aleatórios aparecem no tabuleiro. Com valores que podem chegar a 500x sua aposta, os multiplicadores se acumulam e permanecem ativos durante todo o giro, potencializando os ganhos.

Além disso, ao conseguir quatro ou mais símbolos Scatter, você ativa até 15 Rodadas Grátis, com multiplicadores progressivos que continuam crescendo a cada rodada. Fique atento ao som dos sinos do bobo da corte – cada novo multiplicador é somado ao total, ampliando ainda mais seus prêmios. E, se conseguir três Scatters durante o bônus, você ganha Rodadas Extras!

Assim como os outros títulos da Booming Games, Jester Bells Bonanza está certificado para lançamento nos principais mercados regulamentados, incluindo Reino Unido, Suécia e todas as jurisdições de Malta.

Nemanja Živić, Diretor de Jogos da Booming Games, comentou: “Estamos trazendo mais um título da nossa série Bonanza, com mecânicas já conhecidas na indústria e uma interação envolvente do personagem com os recursos do jogo. Isso aumenta a emoção e a expectativa quando aqueles multiplicadores gigantes começam a aparecer!”.