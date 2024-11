Conteúdo premium da Booming Games agora é certificado no Brasil

Certificação permite que empresa ofereça conteúdos de jogos para operadores licenciados no país.

Comunicado de imprensa.- A Booming Games obteve com sucesso a certificação necessária para operar no Brasil, cumprindo integralmente as regulamentações estabelecidas pelo regulador de jogos brasileiro, a Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria (SECAP).

A Booming Games tornou-se um dos primeiros provedores a receber aprovação e estar em conformidade com as normas. Esse marco permite que a empresa ofereça sua ampla gama de conteúdos de jogos para operadores licenciados no Brasil, permitindo que jogadores brasileiros explorem jogos favoritos como Burning Classics, Gold Gold Gold, TNT Bonanza 2, Cash Pig, Buffalo Hold and Win Extreme e Ronaldinho Spins, aprimorando sua experiência de jogo.

Expandir para o mercado de iGaming no Brasil representa uma conquista importante para a Booming Games, reforçando sua presença na América Latina e consolidando sua posição como um dos principais provedores de conteúdo de jogos no continente.

“A Booming Games permanece comprometida em oferecer entretenimento de alta qualidade globalmente, com essa expansão no Brasil destacando seu compromisso em atender a diversos públicos de jogos ao redor do mundo”, declarou a empresa em comunicado.

Frederik Niehusen, Diretor Comercial da Booming Games, comentou: “Estamos entusiasmados por ter obtido a certificação completa no Brasil, marcando um passo importante para fortalecer nossa presença neste mercado em rápida expansão. Estamos ansiosos para construir sobre esse sucesso, impulsionando o crescimento e trazendo experiências de jogo excepcionais para os jogadores em todo o Brasil. 2025 promete ser um ano empolgante, e esperamos compartilhar mais novidades em breve.”