Novidade Booming Games: Wild Wings of Phoenix Deluxe chega aos cassinos online com novos recursos

O jogo segue a linha de Wild Wings of Phoenix, mantendo o tema asteca e ampliando as chances de vitória com novos recursos.

Comunicado de imprensa.- O novo slot Wild Wings of Phoenix Deluxe da Booming Games promete agitar o universo dos cassinos online. Lançado neste mês de janeiro, o jogo segue a linha do seu popular antecessor Wild Wings of Phoenix, mantendo o tema asteca e expandindo as possibilidades de vitória com recursos adicionais.

Com 5 cilindros e 20 linhas de pagamento, o jogo introduz mecânicas como Expanding Wilds, Mystery Symbols, Free Spins e Symbol Upgrades. Quando um Wild aparece, ele se expande, cobrindo os rolos e aumentando as chances de ganhos. Já os símbolos misteriosos podem surgir no jogo base, garantindo vitórias sem surpresa.

Veja tambem: Conteúdo premium da Booming Games agora é certificado no Brasil

Além disso, ao conseguir três ou mais símbolos Scatter, os jogadores são recompensados com 12 giros grátis, podendo reativar o recurso durante o jogo. Quanto mais giros, maior o potencial de prêmios. O recurso Symbol Upgrade, por sua vez, melhora os símbolos à medida que o jogador avança, oferecendo chances de vitórias mais significativas.

Como outros jogos da Booming Games, Wild Wings of Phoenix DELUXE é certificado para ser lançado em mercados regulamentados, como o Reino Unido, Suécia e Malta, garantindo conformidade e segurança para os jogadores.

Nemanja Živić, Diretor de Jogos da Booming Games, disse: “Wild Wings of Phoenix foi mergulhado em deleite Deluxe, levando um slot extremamente popular da Booming Games para o próximo nível. Como qualquer clássico, uma pequena reviravolta é tudo o que o jogo precisa para atrair novos jogadores e oferecer algo novo à base de jogadores existente”.