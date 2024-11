Booming Games anuncia o lançamento de seu primeiro jogo de ganho instantâneo, que faz parte da sua linha campeã Ronaldinho

Jogo é fruto de parceria com o ex-jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho.

Comunicado de imprensa.- A Booming Games anunciou o lançamento do seu primeiro título de ganho instantâneo, Ronaldinho Scores Shoot & Win, aproveitando sua parceria com o icônico craque internacional.

No jogo, os jogadores calçam as chuteiras de Ronaldinho e experimentam a emoção de tentar vencer o goleiro. Cada chute pode garantir grandes prêmios – são 16 no total, com cada tentativa oferecendo pelo menos 3 recompensas instantâneas.

Mas, como se trata da Booming Games, Ronaldinho Scores Shoot & Win não é um jogo de ganho instantâneo qualquer. Os jogadores podem ativar a Função Fireball, que eleva os ganhos com Multiplicadores de 2x, 3x e até 5x. E não para por aí…

A Função de Bônus concede aos jogadores cinco Chutes Livres, onde podem conquistar ainda mais prêmios. Após os últimos chutes, ainda há a chance de desbloquear a prestigiada Função Golden Goal, com vitória garantida e Multiplicador de até 5x.

Veja também: Nemanja Živić, Booming Games: “uma marca enorme como a de Ronaldinho pode realmente nos ajudar a destacar”

Seja você um fã de futebol ou um gamer casual, Ronaldinho Scores Shoot & Win promete ação sem fim e muitos prêmios para quem conseguir vencer o goleiro e balançar a rede.

Ronaldinho Scores Shoot & Win é o título mais recente da série Ronaldinho da Booming Games, que utiliza a imagem do craque em jogos projetados para atrair tanto fãs de futebol quanto jogadores casuais. Este é o segundo jogo da série, com os slots anteriores de Ronaldinho rapidamente se tornando sucessos de desempenho.

Nemanja Živić, Diretor de Jogos da Booming Games, disse: “Este é nosso primeiro jogo de ganho instantâneo, e que forma incrível de adicionar esse formato ao nosso portfólio, com um título que apresenta o lendário Ronaldinho”.

“A equipe fez um trabalho incrível ao garantir que este não fosse apenas um jogo de ganho instantâneo comum, trazendo ótimos recursos de bônus, incluindo Multiplicadores, Chutes Livres e, claro, o Golden Goal, com vitória garantida e Multiplicador”, afirma o diretor, acrescentando.

“O que realmente eleva este jogo é o Ronaldinho e comprova mais uma vez o momento marcante que é essa parceria com o ícone do futebol para a Booming Games. Então, o que você está esperando? Não perca sua chance de vitória ao se juntar a Ronaldinho e marcar grandes prêmios”, concluiu.