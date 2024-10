Jogo responsável: Betnacional lança campanha publicitária reforçando o jogo seguro

Essa é uma espécie de “continuação” da publicidade anterior com campeãs olímpicas.

A operadora de apostas esportivas Betnacional lançou mais uma campanha publicitária focada no jogo responsável. O vídeo está sendo exibido por emissoras de TV e nas redes sociais da companhia de iGaming. A propaganda alerta possíveis apostadores sobre a importância do cuidado com as finanças e que apostas devem ser encaradas apenas como uma forma de entretenimento.

Esse é o segundo material publicitário promovido pela empresa que tem o jogo responsável como principal temática. O primeiro comercial, veiculado em agosto, tem a participação de três atletas brasileiras que ganharam o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Estão no vídeo, a dupla do vôlei de praia Ana Patrícia e Duda e a judoca Beatriz Souza.

De acordo com a empresa de apostas, esses dois comerciais têm relação com um dos objetivos da regulamentação dos jogos de azar no país, que é reforçar um ambiente mais seguro para os usuários.

A Betnacional faz parte do Grupo NSX, junto com as marcas Betnacional, Mr. Jack e Pagbet, que recentemente teve 56% comprado pela Flutter. O acordo inclui a possibilidade de compra dos 44% restantes em até 10 anos, com a transação podendo superar 1 bilhão de dólares.

Entre os embaixadores da Betnacional, destacam-se o narrador Galvão Bueno, os cantores Seu Jorge, Ludmilla e Thiaguinho, o jogador de futebol Vinícius Jr e o ex-jogador Hernanes.

A empresa de apostas têm acordos de naming rights com o Campeonato Brasileiro da Série B, os estaduais do Rio de Janeiro e de Pernambucano e a Copa do Nordeste.

