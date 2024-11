Portal Jogo Responsável: Betnacional lança plataforma para ajudar jogadores a apostar de forma segura

A ferramenta oferta informações sobre práticas seguras no iGaming.

A operadora de apostas esportivas e cassino online Betnacional, que pertence ao Grupo NSX, lançou o Portal Jogo Responsável, plataforma que tem como objetivo conscientizar o público sobre práticas seguras no iGaming. A ferramenta oferta informações sobre os limites de depósito na empresa, testes de autoavaliação e ainda oferece suporte especializado para os clientes que consideram que estão exagerando no volume de apostas.

“O Grupo NSX busca conscientizar os usuários sobre a importância do jogo responsável, oferecendo recursos e informações essenciais para que cada jogador mantenha o controle de sua experiência. Acreditamos que o entretenimento seguro e saudável é fundamental para o sucesso das nossas plataformas, e estamos empenhados em criar um ambiente de diversão responsável para todos”, afirmou o CEO do Grupo NSX, João Studart.

Segundo a Betnacional, o portal será alimentado frequentemente com novidades sobre a regulamentação do setor, além de exibir campanhas de conscientização sobre o jogo responsável.

A Betnacional já lançou outras iniciativas focadas no jogo responsável, como campanhas publicitárias, a exemplo de vídeos exibidos por emissoras de TV e nas redes sociais da companhia de iGaming. Uma dessas propagandas alerta possíveis apostadores sobre a importância do cuidado com as finanças e que apostas devem ser encaradas apenas como uma forma de entretenimento.

Outro material publicitário promovido pela empresa que tem o jogo responsável como principal temática tem a participação de três atletas brasileiras que ganharam o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Estão no vídeo, a dupla do vôlei de praia Ana Patrícia e Duda e a judoca Beatriz Souza.

As ações publicitárias da empresa de apostas, em parceria com a empresa de publicidade pernambucana Lean Agency, têm recebido diversas premiações da área de marketing.

