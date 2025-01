Trem das 11: jogo lotérico de Minas Gerais está acumulado em R$ 750 mil

O prêmio máximo é entregue para quem acertar 11 dezenas sorteadas de 22 possíveis ou para quem não acertar nenhum dos números extraídos.

Minas Gerais.- O jogo lotérico Trem das 11 está com o prêmio máximo acumulado em R$ 750 mil (USD 127 mil). O jogo é administrado pelo Grupo Mineira da Sorte Loteria, com a concessão da Loteria de Minas Gerais. O próximo sorteio está previsto para o sábado (1º).

Na última extração, no dia 25 de janeiro, 1.105 pessoas, das 12 regiões administrativas do estado, receberam algum tipo de premiação. O jogo permite diferentes faixas de bonificações. Quando o prêmio principal não é alcançado, os valores acumularam para o sorteio seguinte.

Apesar de nenhum aposta ter acertado as 11 dezenas, cinco jogadores acertaram 10 dezenas, outros 58 apostadores acertaram nove dezenas e centenas de outros jogadores conseguiram premiações menores.

Os jogadores contemplados no último sorteio são moradores de Monsenhor Paulo, Igaratinga, Barbacena, Bicas, Berilo, Brasília de Minas, Unaí, São Gotardo, Teófilo Otoni, Ipatinga, Três Marias e Vespasiano.

O jogo da Mineira da Sorte é do tipo tradicional, também chamado de loteria passiva, em que o apostador escolhe uma quantidade de dezenas entre as disponíveis. No caso do Trem das 11, os jogadores devem selecionar 11 dezenas das 22 possíveis. É possível, no sorteio principal, ser bonificado acertando os 11 algarismos ou nenhum deles.

Há também outros sorteios além do principal nessa modalidade. No segundo sorteio, os prêmios vão para quem acertar dez ou apenas um número. Na terceira extração, as bonificações vão para quem palpitar corretamente nove ou dois algarismos e no sorteio final ganha quem acertar oito ou três dezenas. Os valores sorteados vão de R$ 5 (USD 0,85) a R$ 250 mil (USD 42,6 mil).

Além da cartela simples, é possível apostar na “casadinha”, em que o apostador faz um jogo comum e ainda recebe um segundo jogo com as dezenas que não foram marcadas inicialmente. O jogo comum custa R$ 5 e a casadinha custa R$ 10 (USD 1,70).

Parte do faturamento com o Trem das 11 é repassada para o governo do estado, que deve investir em projetos sociais, geração de empregos, criação de creches e hospitais.

Veja também: World Lottery Association: Consórcio Mineira da Sorte Loteria recebe certificação internacional