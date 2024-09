Como funciona o “Trem das 11”, novo jogo lotérico lançado pela Loteria Mineira

No jogo, apostadores poderão escolher 11 dezenas das 22 possíveis.

Minas Gerais.- A Mineira da Sorte Loterias (MSL), consórcio que administra os jogos lotéricos no estado de Minas Gerais, lançou um novo produto, o “Trem das 11“. A nova modalidade segue o modelo tradicional de loteria, em que o apostador escolhe uma quantidade de dezenas entre as disponíveis.

No caso do Trem das 11, como o nome sugere, os jogadores devem selecionar 11 dezenas das 22 possíveis. A modalidade permite ganhos de diferentes maneiras. É possível, no sorteio principal, ser bonificado acertando os 11 algarismos ou nenhum deles.

Há também outros sorteios além do principal. No segundo sorteio, os prêmios vão para quem acertar dez ou apenas um número. Na terceira extração, as bonificações vão para quem palpitar corretamente nove ou dois algarismos e no sorteio final ganha quem acertar oito ou três dezenas.

De acordo com a MSL, caso ninguém vença o sorteio principal, os valores são acumulados para as extrações seguintes. Os valores sorteados vão de R$ 5 (USD 0.92) a R$ 250 mil (USD 45,787).

Além da modalidade de sorteio comum, existe ainda outra forma de concorrer, que são os sorteios regionais, feitos de forma digital. Para concorrer, o apostador precisa apenas registrar o bilhete no aplicativo do jogo lotérico, que será lançado em breve.

Nas duas categorias de sorteio, é possível apostar na “casadinha”, em que o apostador faz um jogo comum e ainda recebe um segundo jogo com as dezenas que não forma marcadas inicialmente. O jogo comum custa R$ 5 e a casadinha custa R$ 10. A expectativa é de que o Trem das 11 passe a ser comercializado a partir de 30 de setembro.

Para o CEO da Mineira da Sorte Loterias, Roberto Quattrini, o nova modalidade lotérica deve estimular a economia do estado. “Esse é um jogo lotérico inovador e empolgante. É um jogo legal que protege o consumidor, com um percentual de premiação considerável e que não tem comparação com os títulos de capitalização até hoje ofertados ao povo mineiro. Além disso, esse é um lançamento que vai fomentar o varejo e reverter 21% da arrecadação em ajuda para diversas causas sociais do estado de Minas Gerais”, disse.

O consórcio MSL administra também a loteria instantânea Raspadinha, que, de acordo com a empresa, tem um em cada quatro bilhetes é premiado. A companhia opera sob concessão da Loteria do Estado de Minas Gerais (LEMG).

Segundo o diretor-geral da LEMG, Ronan Moreira, parte do que é arrecadado pelos jogos é repassado para melhorias sociais. “Desde a sua criação, a LEMG tem sido uma importante unidade financiadora de programas sociais gerenciados pelo governo do Estado. Um instrumento de geração de empregos, de renda e de circulação econômica para Minas Gerais, proporcionando a inauguração de escolas, creches, hospitais, além de obras de saneamento e urbanização. Esta é, literalmente, a razão primordial da existência da nossa autarquia”.

