World Lottery Association: Consórcio Mineira da Sorte Loteria recebe certificação internacional

A certificação é voltada para o setor de jogo responsável.

Minas Gerais.- O Consórcio Mineira da Sorte Loteria (CMSL), grupo que recebeu a concessão da Loteria do Estado de Minas Gerais para operar os jogos lotéricos nessa unidade federativa, anunciou que recebeu a certificação nível 2 da World Lottery Association (WLA). A instituição internacional reconheceu que a empresa brasileira atende às diretrizes globais de jogo responsável.

Além da empresa mineira, apenas a Caixa Econômica Federal possui uma certificação do tipo no Brasil. Para chegar à bonificação, a WLA avalia a capacidade de uma entidade lotérica de realizar autoavaliações contínuas, identificar lacunas e colocar em prática estratégias para evitar problemas aos apostadores.

“Essa conquista reafirma nosso comprometimento, já que o jogo responsável é a base do nosso negócio. Ao atender aos rigorosos padrões da WLA, mostramos o quanto valorizamos a proteção dos nossos jogadores, o apoio às comunidades e a garantia de que o jogo continue sendo uma experiência positiva e divertida”, comentou Roberto Quattrini, o CEO da Mineira da Sorte Loteria.

O CMSL opera a loteria instantânea Raspadinha e também a modalidade de loteria passiva Trem das 11. A empresa adquiriu a concessão em junho de 2023, após processo licitatório, e desde então opera com exclusividade no território mineiro. O grupo vai explorar os jogos lotéricos no estado por 20 anos.

Após a obtenção da cerificação nível 2 da WLA, a companhia pretende investir em ações de responsabilidade social e integridade do jogo com o objetivo de alcançar o nível 3. “Somos um grupo com ampla experiência no setor de loterias do Brasil e preparamos investimentos significativos em marketing. Além disso, contamos com o conhecimento de empresas líderes do mercado global”, disse Quattrini.

