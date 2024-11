TaDa Gaming entra com sucesso no mercado italiano em parceria com Pixelo

A premiada provedora expande sua oferta de conteúdo com lançamentos exclusivos de arcade de Pesca-Tiro e ferramentas de gamificação.

Comunicado de imprensa.- A TaDa Gaming, fornecedora de conteúdo para cassinos, entrou no mercado italiano de iGaming em parceria com a renomada plataforma Pixelo, como parte de sua estratégia de crescimento na Europa.

Conhecida por seu diversificado portfólio de caça-níqueis, jogos de mesa, crash, bingo e Plinko, além de suas ferramentas de gamificação recentemente lançadas, GiftCode e WIN CARD, a TaDa Gaming recebeu uma recepção positiva em vários mercados regulamentados ao longo de 2024.

A nova parceria com a Pixelo marca sua primeira entrada na Itália e já está causando sensação entre os jogadores. O lançamento de temática mágica Ali Baba e os jogos Plinko tiveram uma boa recepção, mas foram os jogos exclusivos de Pesca-Tiro da TaDa que realmente conquistaram o público.

Veja também: TaDa Gaming convida os jogadores a conhecer o Ocean Hunter



Vendo esse novo estilo de arcade como uma verdadeira inovação na indústria, Pixelo e TaDa Gaming estão trabalhando juntas para apresentar esses lançamentos emocionantes e imersivos ao mercado de iGaming italiano, com destaque especial para o Ocean King Jackpot, que já está gerando grande interesse entre os jogadores.

Reconhecida na Ásia como a fornecedora número 1 de jogos de Pesca-Tiro, a TaDa Gaming tem visto um aumento nas rodadas jogadas e nos depósitos com clientes que escolhem integrar esses jogos em suas plataformas, incluindo títulos como Fortune King Jackpot, Mega Fishing e Jackpot Fishing. Esse impacto imediato com a Pixelo na Itália é especialmente gratificante, considerando o curto tempo de colaboração entre as duas empresas.

Veja também: Conheça o Diamond Party, novo jogo lançado pela TaDa Gaming

A Pixelo é uma plataforma de iGaming consolidada, liderando o mercado italiano há muitos anos. Seus serviços são conhecidos pela flexibilidade, escalabilidade, altos padrões de segurança e integração eficiente. Com suporte para múltiplos dispositivos, sistemas em tempo real e uma infraestrutura de alto desempenho, a Pixelo oferece eficiência incomparável e suporte excepcional aos seus clientes.

Com uma ampla exposição em vários setores, incluindo cassino, apostas esportivas, bingo e loteria, a operadora altamente regulamentada e licenciada construiu sua reputação com base na integridade e inovação. A contínua oferta de conteúdo de primeira linha mantém sua posição como uma marca premium na Itália, impulsionando as principais tendências do mercado e proporcionando experiências de jogo de qualidade.

Andy Huang, CEO da TaDa Gaming, comentou: “Parceria com a Pixelo é duplamente empolgante para a TaDa Gaming: estamos entrando em um novo mercado com um operador líder que compartilha nosso compromisso com a qualidade dos jogos e que nos permite realizar o enorme potencial de nossos lançamentos de Pesca-Tiro em um novo mercado”, destacou.

“Estamos muito satisfeitos que não apenas os jogos exclusivos de Pesca-Tiro da TaDa ressoaram com os jogadores na Itália, mas também nosso portfólio diversificado de caça-níqueis, crash e Plinko tem sido um sucesso em tão pouco tempo. Graças ao processo de integração impecável e ao profissionalismo da Pixelo, nossa colaboração até o momento tem sido tranquila e altamente eficaz. Estamos ansiosos para entregar juntos uma experiência de jogo empolgante no iGaming”, concluiu.

Veja também: TaDa Gaming alcança novos patamares em jogo Coin Infinity Surge Reel™

Lucio Pellecchia, CEO da Pixelo SRL, acrescentou: “Com a TaDa Gaming como nossa parceira estratégica, alinhada com nossa busca contínua por inovação e excelência, expandiremos ainda mais nossa já vasta oferta, alcançaremos novos segmentos de mercado e solidificaremos nossa posição na indústria. Estamos entusiasmados com essa colaboração e confiantes de que nossos clientes apreciarão essa nova proposta de valor”, projetou.

O CEO conclui afirmando: “A exclusividade desta parceria representa uma oportunidade única para ambas as marcas crescerem e fortalecerem sua presença no mercado italiano. Graças ao nosso hub de integração, poderemos oferecer a todos os operadores de jogos interessados todos os jogos da TaDa Gaming, especialmente os extraordinários Jogos de Pesca-Tiro, uma novidade absoluta em nosso mercado”.

Atualmente, a TaDa Gaming lança no mínimo quatro jogos por mês para ampliar seu portfólio em constante crescimento e se orgulha de estar impulsionando a inovação no cenário global de iGaming.