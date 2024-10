TaDa Gaming alcança novos patamares em jogo Coin Infinity Surge Reel™

“Deixe o gerente do cassino apresentar um tesouro de maneiras vencedoras de fazer sucesso”, convida a TaDa Gaming.

Comunicado de imprensa.- A TaDa Gaming está oferecendo uma experiência super VIP no Coin Infinity Surge Reel™. Os jogadores podem desfrutar de símbolos especiais, bônus aleatórios, multiplicadores multiplicantes e um jogo bônus exclusivo com moedas Lock & Respin e uma mágica Maleta Trancada neste caça-níqueis de cinco rolos, quatro linhas, com um quinto Surge Reel™ de bônus e 40 linhas de pagamento.

No jogo principal, três símbolos Surge Reel de Wild, Collect e Win podem aparecer aleatoriamente acima de cada reel e impactar os símbolos abaixo. Wilds transformam os símbolos no reel abaixo para maximizar o potencial de vitória; Wins concedem as vitórias em cada símbolo, independentemente da posição na grade; e os símbolos Collect somam os pontos em cada símbolo.

Além disso, cada símbolo nos rolos principais pode ter um número de vitória aleatório de 0,5x, 1x, 2x, 3x, 5x, 10x, 20x, 30x, 40x, 50x a um robusto 100x aplicado com qualquer giro neste jogo de alta volatilidade e entregar vitórias de forma independente. Adicionando ainda mais à emoção, os símbolos podem disparar simultaneamente, criando uma onda de movimento e vitórias sequencialmente em toda a grade, tanto vertical quanto horizontalmente.

Três ou mais Scatters no Bonus Surge Reel acionarão três + Free Spins e o jogo Lock and Respin Bonus. Cinco Scatters darão cinco Free Spins e podem colocar o símbolo Locked Suitcase em um reel.

O Surge Reel entra em overdrive com os símbolos especiais que podem mover símbolos, multiplicar multiplicadores e até mesmo coletar os multiplicadores de oito posições ao redor e somá-los. No entanto, como em todos os melhores jogos, a Locked Suitcase e a Gold Key são as estrelas.

A Mala Trancada só pode aparecer uma vez, mas os outros símbolos podem aparecer várias vezes. Quando a Chave Dourada pousa, se a Mala Trancada estiver localizada na parte inferior de um rolo, o número da fechadura diminuirá em um a cada vez. E com aparições suficientes da Chave, a Mala se abrirá para que as mega vitórias explodam pela tela, proporcionando um final emocionante para a rodada.

Sean Liu , diretor de Gerenciamento de Produtos da TaDa Gaming, disse: “Como o primeiro lançamento de marca registrada do Surge Reel, o rico em recursos Coin Infinity Surge Reel é construído em um modelo matemático sólido e impulsionado por gráficos e animações espetaculares. Os níveis de engajamento e retenção pré-lançamento criados pelo tema envolvente e pela maneira infinita de ganhar foram impressionantes, excedendo todas as métricas para rodadas jogadas e visitas repetidas.”

Disponível em mais de 20 idiomas com mais de 100 opções de moeda, o Coin Infinity Surge Reel será lançado nesta quarta-feira (30), aumentando ainda mais o portfólio da TaDa

A TaDa Gaming atualmente lança até quatro jogos por mês para se juntar ao seu portfólio diversificado e em constante crescimento. “Reconhecida especialmente por seus jogos de pesca e tiro que mudam a indústria, a TaDa Gaming tem orgulho de impulsionar a inovação no cenário de jogos de apostas”, disse a empresa.