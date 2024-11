TaDa Gaming convida os jogadores a conhecer o Ocean Hunter

O jogo arcade de pesca e tiro oferece recompensas coloridas e multiplicadores na roleta de bônus.

Comunicado de imprensa.- A provedora de conteúdo de iGaming, TaDa Gaming, convida os jogadores a uma experiência de imersão no novo jogo de pesca e tiro, Ocean Hunter. Com multiplicadores de até 1.000x e uma variedade de criaturas aquáticas que oferecem bônus generosos, o Ocean Hunter desafia o jogador a capturar prêmios incríveis.

Nos jogos de pesca e tiro, não há linhas de pagamento nem rolos; a tela inteira se torna o campo de jogo. Em Ocean Hunter, o jogador assume o papel do caçador no barco, lançando uma rede rápida para capturar tudo ao alcance e multiplicar os ganhos. Cada lançamento enche o Acumulador da Barra de Energia, que ativa o recurso Rede Elétrica Grátis.

No fundo do mar, o Caçador encontra cardumes de peixes, tubarões e baleias passando rapidamente. Capture um tubarão ou uma baleia para ativar o Recurso Arco-Íris, com multiplicadores de 2x para tubarões e 3x para baleias.

Ocean Hunter é um jogo de estratégia e habilidade, permitindo que os jogadores escolham as criaturas com base nos valores de bônus ou multiplicadores, personalizando totalmente sua experiência. São oferecidos três níveis de sala: Novato, Alegria e Honra, cada um com volatilidades diferentes (baixa, média e alta), com recompensas na roleta da sorte que variam entre 500x, 750x e até 1.000x, além de modos solo e multiplayer para uma experiência social.

Cada clique pode acionar a Roleta da Sorte, com multiplicadores adicionais de 2x, 3x e 5x aplicados aleatoriamente para aumentar ainda mais os ganhos. A cada captura bem-sucedida, moedas de ouro enchem a tela, criando uma experiência visual de cassino e arcade.

Com uma trilha sonora estilo anos 60, gráficos de alta qualidade e animações cinematográficas, Ocean Hunter promete uma aventura subaquática empolgante neste mês de novembro.

Sean Liu, Diretor de Gestão de Produto da TaDa Gaming, comentou: “Jogos de pesca e tiro são conhecidos por serem fáceis de aprender e cada vez mais estratégicos à medida que o jogador avança. Ocean Hunter oferece essa jogabilidade em um formato mobile, rápido e emocionante. É uma ótima introdução para novos jogadores e um desafio envolvente para os mais experientes.”

Disponível em mais de 20 idiomas e com opções de mais de 100 moedas, Ocean Hunter será lançado nesta quarta-feira (13), fortalecendo o portfólio de jogos de pesca e tiro da TaDa, que já conta com títulos de sucesso como Jackpot Fishing, Mega Fishing e Dragon Fortune.