Produto da empresa recebeu a certificação da Gaming Laboratories International (GLI).

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, fornecedora de tecnologia para iGaming, solidificou ainda mais sua presença no mercado europeu ao garantir a certificação para o Agregador de Jogos na Bulgária.

O mercado de iGaming na Bulgária está experimentando um crescimento significativo, atraindo novos negócios apesar das rigorosas regulamentações domésticas. A projeção é de que o mercado gere 168,70 milhões de euros em receita até 2028, com uma taxa de crescimento anual de 5,42%. Espera-se que o número de usuários chegue a 377,3 mil no mesmo ano, destacando ainda mais o momento do setor.

Seguindo esse crescimento, a SOFTSWISS anunciou que o Agregador de Jackpot recebeu a certificação da Gaming Laboratories International (GLI), garantindo que atende a todos os requisitos técnicos para uso no mercado búlgaro. Com essa certificação do Agregador de Jackpot da SOFTSWISS, os operadores licenciados na Bulgária podem agora integrar essa ferramenta avançada de engajamento em seus cassinos.

Em maio, a SOFTSWISS entrou com sucesso no mercado búlgaro por meio de uma parceria com a TopWin, que implementou a Plataforma de Cassino da SOFTSWISS, o Agregador de Jogos e a Plataforma para Apostas Esportivas.

“Estamos vendo um forte aumento no interesse em nossa mecânica de jackpot, alimentado pela crescente demanda por ferramentas de engajamento no mercado. É por isso que estamos empenhados em desenvolver ainda mais o Agregador de Jackpot, aprimorando seus recursos e expandindo para novos mercados. A certificação para o mercado búlgaro é um claro testemunho de nossa ambição e impulso para a expansão. Estamos trabalhando ativamente para obter certificações em outras jurisdições”, comenta Angelina Stasiuk, Diretora da Business Line do Agregador de Jackpot da SOFTSWISS.

A SOFTSWISS tem várias licenças e certificações internacionais e nacionais, incluindo uma licença sul-africana adquirida por meio da compra de uma participação majoritária na Turfsport. A empresa declarou recentemente que está pronta para se tornar a primeira fornecedora de software certificada no Brasil.

Sobre a SOFTSWISS

A SOFTSWISS é uma empresa internacional de tecnologia com mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento de soluções inovadoras para o setor de iGaming. A SOFTSWISS detém várias licenças de jogos e fornece software abrangente para gerenciar projetos de iGaming.

O portfólio de produtos da empresa inclui a Plataforma de Cassino Online, o Agregador de Jogos com mais de 23.500 jogos de cassino, a Plataforma de Afiliados Affilka, o Software de Apostas Esportivas e o Agregador de Jackpot.

Em 2013, a SOFTSWISS revolucionou o setor ao apresentar a primeira solução de cassino online otimizada para Bitcoin do mundo. A equipe de especialistas, sediada em Malta, Polônia e Geórgia, conta com mais de 2.000 funcionários.