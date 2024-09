SOFTSWISS integra o módulo Horse Racing em seu software de apostas esportivas

Módulo de Corridas de Cavalos foi desenvolvido pela fornecedora de software Turfsport.

Comunicado de Imprensa.- A SOFTSWISS anunciou a integração de um Módulo Horse Racing (Corridas de Cavalos) em seu software de apostas esportivas. Segundo a empresa de tecnologia iGaming, o módulo vai aprimorar a sua oferta, inicialmente disponível na África do Sul.

As corridas de cavalos são um setor tradicional na indústria de apostas, particularmente em regiões com fortes conexões com o Reino Unido, como África do Sul, Canadá, Japão e Nova Zelândia. Estudos indicam que o mercado de apostas em corridas de cavalos deve atingir 82,6 bilhões de euros (cerca de 439 bilhões de reais) até 2032, com uma taxa de crescimento anual composta de 7,6% de 2023 a 2032. O Módulo de Corridas de Cavalos cobre, em média, 320 corridas locais e 2.150 corridas internacionais de 14 países diferentes por mês.

Veja também: Como organizar os serviços de suporte ao cliente de forma eficaz? SOFTSWISS compartilha suas ideias

Desenvolvido originalmente pela Turfsport, fornecedor de software sul-africano com 35 anos de experiência na indústria de iGaming adquirido pela SOFTSWISS, o Módulo de Corridas de Cavalos permite aos jogadores fazer apostas com odds fixas em diversos mercados. As principais características incluem cartas de corridas, cores dos jockeys e múltiplos tipos de apostas. A solução é projetada com flexibilidade, oferecendo skins e configurações únicas para alinhar-se com diversas identidades de marca.

Alexander Kamenetskyi, Head of SOFTSWISS Sportsbook, comenta: “A aquisição de uma participação majoritária em um importante fornecedor de software sul-africano nos permitiu integrar o Sportsbook da SOFTSWISS com o Módulo de Corridas de Cavalos da Turfsport, ampliando nossa oferta. O lançamento deste módulo na África do Sul está alinhado com nossa recente expansão na região, onde obtivemos certificações locais para nossa Plataforma de Cassino e Sportsbook”.

Ainda de acordo Alexander, “as corridas de cavalos continuam sendo muito populares, especialmente na África do Sul, mas estamos confiantes de que este produto tem um grande potencial global. Esta integração marca apenas o primeiro passo no desenvolvimento contínuo da oferta de Corridas de Cavalos em nosso Sportsbook”, concluiu.

Veja também: SOFTSWISS está a caminho de se tornar o primeiro fornecedor de software certificado no Brasil

No início de 2024, a SOFTSWISS introduziu dois novos produtos relacionados à África do Sul: o Lotto Software e a Retail Betting Solution.

O Lotto Software permite aos operadores oferecer extensas opções de apostas em números de loteria personalizáveis, independentemente dos organizadores de loterias tradicionais. Conforme a empresa, a otimização para desktop e dispositivos móveis garante opções de apostas personalizadas e rápidas para os jogadores.

Já o produto Retail Betting Solution conta com uma gama de atividades de apostas, como apostas esportivas, loterias, corridas de cavalos e jogos de cassino, permitindo aos operadores estabelecer negócios de apostas offline de forma rápida e legal.

A SOFTSWISS anunciou que apresentará as atualizações mais recentes de seu portfólio no SBC Summit Lisbon, que acontecerá de 24 a 26 de setembro. A organização estará no Stand B160, onde os visitantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre as recentes melhorias no ecossistema da empresa.