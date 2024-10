Empresa reembolsará cada uma de suas funcionárias por ultrassonografias e mamografias nos meses de outubro e novembro.

Comunicado de Imprensa.- A SOFTSWISS, empresa global de tecnologia com mais de 15 anos de experiência em iGaming, anunciou que está engajada na iniciativa global Outubro Rosa para chamar a atenção para a prevenção do câncer de mama.

A campanha deste ano de Outubro Rosa na SOFTSWISS tem como tema “Um Minuto Hoje, um Futuro Amanhã” e enfatiza a importância da detecção precoce e dos cuidados preventivos. O câncer de mama é o tipo mais comum que afeta mulheres, e o diagnóstico precoce é fundamental na luta contra a doença. Quando identificado precocemente, a taxa de sobrevivência relativa em 5 anos é de 99%.

A detecção precoce envolve a realização de autoexames mensais das mamas e o agendamento de exames clínicos regulares e mamografias. Metade dos 2.000 funcionários da SOFTSWISS são mulheres, e a empresa reembolsará cada uma delas por ultrassonografias e mamografias nos meses de outubro e novembro.

O Outubro Rosa na SOFTSWISS oferece uma ampla variedade de atividades ao longo do mês. Além do reembolso por exames médicos, um webinar online sobre saúde mental fornecerá insights valiosos para aqueles que enfrentam a doença. Para apoiar o movimento internacional de caridade “Butterfly Support Mission”, mulheres da SOFTSWISS participarão de uma corrida temática.

Veja também: SOFTSWISS entra em ação para ajudar o sul da Polônia após inundações graves

Segundo a empresa, os funcionários também apoiam pessoalmente a iniciativa. Para aumentar ainda mais a conscientização, influenciadoras femininas proeminentes da comunidade SOFTSWISS compartilham informações sobre a campanha nas redes sociais, amplificando a mensagem de autocuidado e vigilância.

“A saúde é um valor crucial acima de tudo. Aqui, na SOFTSWISS, temos como objetivo ajudar e apoiar o bem-estar e a saúde de nossos funcionários todos os dias. Ao promover a iniciativa Outubro Rosa, queremos ressaltar a importância do autocuidado em tempo hábil e tornar essa questão visível tanto na indústria de iGaming quanto fora dela”, compartilha a Diretora de Marketing da SOFTSWISS, Valentina Bagniya.

Notavelmente, a indústria de iGaming reconheceu o forte comprometimento da SOFTSWISS em garantir as melhores condições de trabalho para seus funcionários. Há algumas semanas, a SOFTSWISS recebeu o prestigioso prêmio “Empregador do Ano” no SBC Awards.

Veja também: SOFTSWISS lança guia especializado de SEO para cassinos

Apoiando a iniciativa Outubro Rosa pelo segundo ano consecutivo, a SOFTSWISS continua a liderar pelo exemplo, enfatizando a importância de medidas de saúde preventiva e do apoio à comunidade. Por meio dessa iniciativa, a empresa espera inspirar seus funcionários e a sociedade a agir hoje por um amanhã mais saudável.