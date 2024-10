Empresa doou alimentos, produtos de higiene e itens de primeira necessidade.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, fornecedora global de tecnologia de software para o setor de iGaming, com seus funcionários, ajudou ativamente as comunidades afetadas pelas recentes inundações no sul da Polônia.

Em setembro, a Tempestade Boris trouxe inundações devastadoras para a Europa Central e Oriental, causando danos generalizados. Chuvas torrenciais deixaram milhares de casas submersas, afetando severamente várias cidades na Polônia, na República Tcheca e na Romênia. Na Polônia, as regiões do sul foram as mais atingidas, com dezenas de cidades exigindo evacuações urgentes e apoio às comunidades afetadas.

Para proporcionar alívio imediato, a SOFTSWISS fez uma doação financeira para a Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (A Grande Orquestra de Caridade de Natal), uma conhecida organização beneficente polonesa. A SOFTSWISS tem dois escritórios de desenvolvimento na Polônia, permitindo que os funcionários se juntem rapidamente aos esforços de socorro e ofereçam sua assistência durante a enchente.

Veja também: SOFTSWISS faz parceria com a Bambi Data para aprimorar recursos de análise

Sob a coordenação da empresa, os funcionários poloneses embalaram caixas com mais de 100 quilos de itens essenciais, incluindo alimentos, produtos de higiene e itens de primeira necessidade, como fósforos, velas e pilhas. A SOFTSWISS entregou esses suprimentos à Caritas Polska, uma organização beneficente que lidera os esforços de ajuda às áreas afetadas.

No início deste ano, a SOFTSWISS também organizou uma campanha beneficente e de conscientização em grande escala para apoiar as regiões atingidas pelas enchentes no Brasil.

“Infelizmente, desastres naturais acontecem, e não queremos ficar parados. Nós nos esforçamos para ajudar da maneira que pudermos. Isso se alinha a um de nossos valores fundamentais, We See People (Nós vemos as pessoas), que não se aplica apenas aos nossos funcionários. Sempre vemos as pessoas além do negócio, e acredito que nossas iniciativas de ESG refletem isso”, disse Natalia Perkowska, diretora adjunta de RH da SOFTSWISS.

Veja também: Como especialistas podem participar do Relatório de Tendências do iGaming 2025 produzido pela SOFTSWISS

As campanhas de ajuda na Polônia e no Brasil fazem parte da estratégia global mais ampla da SOFTSWISS, focada em responsabilidade social e desenvolvimento sustentável (ESG). A empresa também se dedica a projetos sociais e ambientais de longo prazo, com iniciativas notáveis como a participação no Dia Mundial do Meio Ambiente, Outubro Rosa, Movember e vários esforços de proteção ambiental.

Recentemente, a SOFTSWISS foi reconhecida como o Melhor Empregador de 2024 no SBC Awards.