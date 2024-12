SOFTSWISS lança novo jackpot com prêmio inicial de mais de 1 milhão de euros

Prêmio é 10 vezes maior do que valor inicial do primeiro Prime Network Jackpot, lançado em 2023

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, fornecedora de tecnologia para software de iGaming, lançou a atual edição do Prime Network Jackpot, com um prêmio inicial superior a 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 5.500 milhões). Esse valor base é dez vezes maior do que o fundo inicial do primeiro Prime Network Jackpot, que foi lançado em outubro de 2023.

Os operadores têm a opção de aderir ao Prime Network Jackpot até o momento do sorteio, e o fundo de prêmios continuará a crescer conforme mais cassinos participantes contribuírem com o valor. O grande prêmio será destinado a um único vencedor, que levará mais de 1 milhão de euros.

O formato colaborativo do Prime Network Jackpot é um dos principais atrativos: o fundo de prêmios é compartilhado entre os operadores participantes, o que aumenta o apelo do jackpot junto aos jogadores.

O recurso Prime Network Jackpot foi introduzido pelo Agregador de Jackpot da SOFTSWISS no ano passado e, desde então, tem atraído um número crescente de operadores, resultando em fundos de prêmios cada vez maiores a cada sorteio.

Anhelina Stasiuk, Chefe da Business Line do Agregador de Jackpot da SOFTSWISS, comentou: “Este é um marco importante para nós. No último ano, o Agregador de Jackpot e o Prime Network Jackpot evoluíram de maneira significativa. O sucesso reflete o grande interesse do mercado por ferramentas de engajamento, e no iGaming, o tamanho do prêmio é fundamental. Estamos orgulhosos de alcançar um nível em que podemos oferecer soluções inovadoras.”

Recentemente, a SOFTSWISS aprimorou seu Agregador de Jackpot com a funcionalidade Multi-Prêmios, que permite aos operadores distribuir prêmios entre vários jogadores ou grupos, oferecendo opções personalizáveis para diferentes estratégias de engajamento.

O Agregador de Jackpot da SOFTSWISS continua a definir padrões de colaboração e inovação na indústria de iGaming.