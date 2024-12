SOFTSWISS organiza evento de corrida exclusivo para parceiros com lenda da F1

Rubens Barrichello, Diretor Não Executivo da empresa na América Latina recepcionou os convidados.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, fornecedora global de soluções inovadoras de iGaming com mais de 15 anos de experiência, organizou recentemente um evento exclusivo para seus parceiros em colaboração com Rubens Barrichello, Diretor Não Executivo da empresa na América Latina. Esta experiência única combinou emoções de alta velocidade com hospitalidade incomparável nos marcos mais emblemáticos do automobilismo italiano.

Durante o dia do evento principal, os parceiros da SOFTSWISS desfrutaram de um passeio exclusivo pelo Museu Ducati, oferecendo aos participantes um vislumbre do legado da excelência da engenharia italiana. Em seguida, os participantes seguiram para o Circuito de Modena, onde sentaram-se ao volante dos carros de corrida Ferrari Challenge F488 e F458. Cada participante teve a oportunidade de testar suas habilidades de corrida e aproveitar o poder dos icônicos carros da Ferrari, dando dez voltas na lendária pista.

Mais tarde naquele dia, os participantes visitaram o Museu Ferrari para um tour privado organizado por Rubens Barrichello. A experiência incluiu explorar simuladores de F1 e mergulhar no mundo dos bastidores do automobilismo. A noite terminou com um jantar gourmet no Ferrari Hall of Fame, proporcionando um ambiente perfeito para networking descontraído.

Rubens Barrichello, Diretor Não Executivo para a América Latina da SOFTSWISS, comenta: “Na SOFTSWISS, pretendemos criar experiências únicas que vão além das reuniões de negócios convencionais, incorporando nosso compromisso com inovação, excelência e parceria. O evento de corridas na Itália foi uma oportunidade perfeita para aprofundar as ligações com os nossos parceiros, combinando emoção com hospitalidade excepcional. Foi uma verdadeira celebração da velocidade, precisão e trabalho em equipe – qualidades que todos compartilhamos nos negócios.”

Para tornar esta experiência inesquecível, a SOFTSWISS presenteou os seus parceiros com conjuntos de presentes exclusivos. Cada participante recebeu jaqueta e capacete de corrida da marca, personalizados com seu nome, e um carro modelo Ferrari F1 assinado por Rubens Barrichello.

Eventos exclusivos como este refletem o cenário em evolução da indústria iGaming, onde o envolvimento experiencial está se tornando cada vez mais significativo. O relatório SOFTSWISS iGaming Trends 2025 fornece mais insights sobre a indústria, oferecendo uma visão baseada em dados das direções mais importantes que moldam o futuro do iGaming.

