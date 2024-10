SOFTSWISS divulga resultados do 3º trimestre de 2024 para o Agregador de Jogos e o Agregador de Jackpot

Os produtos da empresa demonstraram crescimento durante o terceiro trimestre.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, provedora líder de software para iGaming, divulgou os resultados do seu produto principal, o Agregador de Jogos – o maior hub de conteúdo na indústria – e o crescente Agregador de Jackpot, uma solução projetada para aumentar o engajamento e a retenção dos jogadores, referentes ao 3º trimestre de 2024.

O Agregador de Jogos da SOFTSWISS fortaleceu sua posição como líder de mercado com o maior portfólio de jogos, com mais de 23.500 títulos. Ele continua se expandindo por meio de novas parcerias, agora contando com mais de 280 provedores de jogos.

No 3º trimestre de 2024, o Agregador de Jogos conectou mais de 1.200 marcas de cassinos, representando um aumento de 43% em comparação com o ano passado.

Esse impressionante crescimento de clientes é atribuído ao vasto portfólio de jogos, à alta taxa de disponibilidade de 99,9% do Agregador de Jogos e ao seu compromisso em aprimorar suas ferramentas de engajamento em 2024. No 3º trimestre de 2024, o número de clientes que utilizam ativamente a ferramenta de torneios cresceu 80% em comparação com o 2º trimestre de 2024. Recentemente, o Agregador de Jogos introduziu torneios para jogos de slot, crash e jogos ao vivo.

Tatyana Kaminskaya, chefe do Agregador de Jogos da SOFTSWISS, comenta: “Anteriormente, nossos clientes podiam integrar o Agregador de Jackpot para criar jackpots personalizados para suas marcas. Neste trimestre, eles ampliaram o uso ao participar de campanhas de Jackpot da Prime Network, continuando a engajar os jogadores de forma eficaz.”

O Agregador de Jackpot da SOFTSWISS também continua demonstrando seu crescimento, impulsionado pelo desenvolvimento ativo do Jackpot da Prime Network. No 3º trimestre, 38% de todas as apostas de jackpot foram feitas no Jackpot da Prime Network, um aumento de quatro pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Isso reflete o crescente interesse nos jackpots de rede, nos quais os cassinos participantes contribuem para um prêmio compartilhado, resultando em ganhos muito maiores do que os jackpots exclusivos de marcas.

“Continuamos a aprimorar a funcionalidade do Agregador de Jackpot da SOFTSWISS e buscamos certificação em novos mercados. É animador ver o crescente interesse entre nossos clientes.” acrescentou Angelina Stasiuk, Chefe da Business Line do Agregador de Jackpot da SOFTSWISS.

Ambos os produtos – o Agregador de Jogos e o Agregador de Jackpot da SOFTSWISS – podem ser utilizados de forma independente ou em sinergia, impulsionando significativamente as KPIs dos cassinos.

Todos os produtos da SOFTSWISS serão apresentados no último grande evento da indústria, o SiGMA Europe, no estande 2145.