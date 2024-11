SOFTSWISS encerra participação na SiGMA Europe 2024 com grandes conquistas

SOFTSWISS foi homenageada como Melhor Provedora de Plataforma nos Prêmios SiGMA Europe 2024.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS encerrou com sucesso sua participação na SiGMA Europe 2024. Este último grande evento do ano destacou as conquistas e avanços da indústria de iGaming nos últimos meses. Com uma presença dinâmica e o premiado conceito “Agarre o Sucesso no iGaming”, a SOFTSWISS deixou uma marca duradoura nos três dias intensos da conferência.

O estande da SOFTSWISS tornou-se um ponto de encontro para clientes, parceiros e profissionais da indústria, promovendo novas conexões e discussões sobre as tendências mais recentes. Um dos destaques foi a apresentação do Relatório de Tendências do iGaming 2025, que oferece uma análise prospectiva da trajetória da indústria. Posicionada como a “mãe de todas as conferências”, a SiGMA Europe foi o palco ideal para o lançamento do relatório, com todos os 27.000 participantes recebendo acesso gratuito a este recurso vital.

“O iGaming está crescendo rapidamente, e para muitos, o principal desafio é acompanhar esse crescimento. A SOFTSWISS adota uma visão muito mais ampla: é importante para nós entender para onde o iGaming está indo e antecipar tendências para fortalecer nossas posições de liderança,” afirmou Vitali Matsukevich, COO da SOFTSWISS.

Antes da abertura oficial da exposição, a SOFTSWISS foi homenageada como Melhor Provedora de Plataforma nos Prêmios SiGMA Europe 2024. Este prêmio é um testemunho do compromisso da empresa em oferecer soluções tecnológicas robustas e inovadoras que capacitam operadores de iGaming em todo o mundo.

Uma das discussões mais aguardadas do evento, “Como Escolher um Cassino Cripto Seguro”, contou com a presença de Vitali Matsukevich entre os especialistas do painel. A sessão atraiu uma grande audiência, refletindo o alto interesse no futuro dos cassinos cripto em meio às mudanças econômicas e políticas globais.

Durante a discussão, Matsukevich compartilhou seu profundo conhecimento sobre como aproveitar a tecnologia blockchain para garantir escolhas mais inteligentes e seguras para os consumidores no espaço de cassinos cripto. Sua expertise reforçou a posição de liderança da SOFTSWISS na inovação deste segmento de mercado em rápido crescimento.

A SiGMA Europe 2024 não só ofereceu uma plataforma para mostrar as conquistas da SOFTSWISS, mas também para reafirmar seu papel como líder do setor. Já se preparando para o próximo grande evento, o ICE Barcelona 2025, em janeiro, a SOFTSWISS mais uma vez apresentará suas ferramentas e insights de ponta aos operadores de todo o mundo.