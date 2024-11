SOFTSWISS é escolhida a Melhor Provedora de Plataforma no SiGMA Europe Awards 2024

O SiGMA Europe Awards homenageia conquistas do setor de iGaming mundial.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, uma empresa especialista global em tecnologia com mais de 15 anos de experiência no fornecimento de soluções inovadoras de iGaming, foi premiada como Melhor Provedora de Plataforma no SiGMA Europe Awards 2024. Este prêmio tem o objetivo de destacar a companhia que fornece com maior qualidade soluções tecnológicas a operadoras de iGaming em todo o mundo.

O SiGMA Europe Awards homenageia conquistas do setor de iGaming mundial, reunindo líderes da indústria para celebrar os melhores desempenhos do ano. Para garantir este prêmio, os candidatos são avaliados em termos de inovação, impacto e resultados de negócios, para citar apenas alguns critérios. O ano passado para a SOFTSWISS foi marcado por crescimentos e conquistas impressionantes, o que influenciou a avaliação positiva do júri especializado.

Em 2024, a SOFTSWISS demonstrou um progresso significativo em todo o seu portfólio. As realizações recentes incluem a aquisição da Turfsport, expandindo o alcance da SOFTSWISS no mercado sul-africano, e investimentos na Ously Games, abrindo um novo nicho no setor do entretenimento social.

Além disso, a obtenção da primeira licença de jogo B2B Tobique no Canadá, a expansão para a Bulgária e o recebimento da certificação sul-africana ressaltam o crescimento contínuo e a adaptabilidade da empresa no mercado global. Esses movimentos estratégicos elevaram a um novo patamar o ecossistema SOFTSWISS iGaming, com a plataforma SOFTSWISS Casino em seu núcleo, ganhando reconhecimento de especialistas do setor.

Vitali Matsukevich, COO da SOFTSWISS, comentou: “Receber o prêmio de Melhor Provedor de Plataforma reafirma o sucesso de nosso principal produto e nossa direção estratégica no setor de iGaming. Esta conquista serve como um feedback positivo da indústria de que a nossa abordagem ecossistêmica é o caminho certo a seguir. Estou verdadeiramente inspirado por receber este prêmio e gostaria de expressar gratidão à nossa equipe pela dedicação e profissionalismo e aos nossos parceiros pela confiança!”.

Como líder do setor, a SOFTSWISS lançou recentemente o relatório iGaming Trends 2025, oferecendo uma análise aprofundada das tendências que moldarão o setor nos próximos anos. A equipe da SOFTSWISS entrevistou um amplo espectro de especialistas do setor – incluindo operadores, desenvolvedores de jogos, fornecedores de tecnologia, profissionais de mídia e comerciantes afiliados – para reunir insights em vários segmentos do mercado. Também foram coletadas percepções da liderança da SOFTSWISS, aproveitando sua experiência e profundo conhecimento do setor.

Além disso, a equipe conduziu uma análise assistida por inteligência artificial (IA) de 53,9 mil manchetes de notícias das principais fontes de mídia entre 1º de janeiro e 1º de outubro de 2024, para identificar as principais tendências, questões emergentes e mudanças no setor. As revisões manuais dos recursos selecionados garantiram uma compreensão abrangente do conteúdo e do contexto.

