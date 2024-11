Vitali Matsukevich, diretor de operações da SOFTSWISS: “Estamos no caminho certo para garantir a certificação no Brasil”

O Chief Operating Officer da SOFTSWISS falou sobre os planos da empresa para a participação no SiGMA Europe.

Entrevista exclusiva.- Vitali Matsukevich, diretor de operações da SOFTSWISS, concedeu entrevista exclusiva ao Focus Gaming News e comentou sobre os números positivos do terceiro trimestre deste ano da empresa, perspectivas para a expansão no Brasil e outros país e as expectativas para a participação no SiGMA Europe, um dos mais importantes eventos da indústria de iGaming, que será realizado em Malta, de 11 a 14 de novembro.

Que soluções vocês apresentarão no SiGMA Europe?

Acabamos de encerrar nossa análise do terceiro trimestre dos principais produtos da SOFTSWISS – o Game Aggregator, o Sportsbook, o Jackpot Aggregator e o Affilka da SOFTSWISS. Estamos entusiasmados em compartilhar não apenas o crescimento impressionante que esses produtos demonstraram para nossos clientes, mas também os mais recentes recursos, funcionalidades e expansões para novos mercados.

Atualmente, a equipe SOFTSWISS está no caminho certo para garantir a certificação no Brasil através de um laboratório de testes autorizado. Também fizemos avanços significativos na África do Sul, onde o SOFTSWISS Sportsbook integrou recentemente um Módulo de Corridas de Cavalos, juntamente com ofertas de Loteria e Varejo.

Os nossos esforços na Europa também continuam fortemente. Por exemplo, o Jackpot Aggregator – o nosso produto mais recente focado em melhorar o envolvimento dos jogadores – obteve recentemente a certificação na Bulgária e está expandindo a sua funcionalidade.

O que público pode conferir no SiGMA Europe?

Este ano, no SiGMA Europe, estamos trazendo de volta nosso premiado conceito ‘Grab Success in iGaming’, inspirado na cultura vibrante e na beleza natural de Malta. O caranguejo maltês é o nosso tema visual – simbolizando a determinação e resiliência que são tão essenciais no mundo do iGaming. No ano passado, este conceito rendeu-nos reconhecimento, uma vez que as nossas campanhas baseadas em Malta foram premiadas como Melhor Campanha na Indústria iGaming nos EGR Marketing and Innovation Awards.

Com o caranguejo maltês, pretendemos realmente transmitir força e confiabilidade, que consideramos cruciais para o sucesso nesta indústria. Estamos ansiosos para conversar com clientes e parceiros sobre como nossas soluções podem ajudá-los a alcançar seus objetivos, ao mesmo tempo em que construímos parcerias confiáveis ​​e tomamos decisões ponderadas em um cenário competitivo.

Qual meta de crescimento vocês definiram para a equipe de desenvolvimento até o final do ano?

Somos guiados por um dos nossos valores fundamentais: Nós nos destacamos. Isso significa que nosso sucesso se baseia na excelência tecnológica, na melhoria contínua e nos melhores talentos do setor. Nosso objetivo é trazer os melhores talentos do setor e garantir que os atuais membros de nossa equipe estejam equipados com as mais recentes habilidades e ferramentas para impulsionar a inovação e apoiar nossos objetivos estratégicos.

A empresa foi premiada como Empregadora do Ano no SBC Awards 2024. Como a SOFTSWISS prioriza o envolvimento dos funcionários e que tipos de atividades a empresa organizou recentemente para promover esse envolvimento?

Na SOFTSWISS, o envolvimento dos funcionários é uma prioridade máxima e estamos honrados por sermos reconhecidos como Empregador do Ano no SBC Awards 2024. Estamos sempre procurando maneiras de criar um ambiente inclusivo e de apoio para nossa equipe. Por exemplo, durante o “Outubro Rosa”, organizamos atividades para aumentar a conscientização sobre o câncer de mama, como sessões educativas e webinars sobre saúde mental, além de cobrirmos até mesmo os custos de exames médicos para incentivar a detecção precoce.

Em Novembro, também participamos no movimento Novembro Azul para apoiar a saúde dos homens. Realizamos atividades divertidas, como competições de bigode e barba, desafios de condicionamento físico e oferecemos exames de saúde gratuitos. Nosso objetivo é criar uma cultura que apoie o bem-estar geral, onde nossos funcionários se sintam valorizados e conectados. Essas iniciativas realmente ajudam a unir nossa equipe e mantê-la engajada.

Que oportunidades você vê na participação da empresa na SiGMA Europe?

SiGMA Europe é uma excelente oportunidade para nós da SOFTSWISS interagirmos com colegas da indústria e compartilharmos insights sobre tópicos críticos do setor de iGaming. Participarei de uma discussão pública sobre ‘Como escolher um cassino criptográfico seguro e protegido’, que é especialmente relevante à medida que mais operadores procuram entrar no espaço criptográfico.

Na SOFTSWISS, o nosso foco é inovação, mas acreditamos que esta tem de andar de mãos dadas com segurança e confiança. Meu objetivo nesta discussão é ajudar os operadores a compreender as principais considerações para administrar um cassino criptográfico seguro – desde protocolos de segurança robustos até a conformidade com regulamentações em evolução – para que possam aproveitar a criptografia com confiança e, ao mesmo tempo, proteger seus jogadores e sua marca.

