Jogador em Primeiro Lugar: Diretrizes de Jogo Responsável da SOFTSWISS

Provedora de software participará da Semana Europeia de Jogo Mais Seguro.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, provedora de software com mais de 15 anos de experiência em iGaming, participará da Semana Europeia de Jogo Mais Seguro. De 18 a 24 de novembro, a empresa se une à comunidade de iGaming, compartilhando suas percepções sobre jogo responsável.

Mais de um quarto da população mundial já apostou em algum momento de suas vidas. Reconhecendo o jogo responsável não apenas como uma tendência impactante no iGaming, mas também como um de seus valores fundamentais, a SOFTSWISS aplica o princípio de “o jogador em primeiro lugar” em todos os seus produtos e soluções.

Em conformidade com os requisitos de licença e as melhores práticas de jogo mais seguro, a empresa afirma garantir que os operadores tenham todas as ferramentas necessárias para proporcionar a melhor experiência ao jogador.

Ferramentas Impulsionadas por IA

Além dos elementos tradicionais essenciais, a SOFTSWISS está desenvolvendo opções inovadoras baseadas em IA. Um sistema inovador de pontuação de risco acompanhará limites de depósito, oportunidades de autoexclusão, verificações de realidade e outros recursos padrão.

O sistema de pontuação de risco é projetado para identificar sinais precoces de problemas com o jogo, sinalizando comportamentos suspeitos, como aumento de gastos ou tentativas de recuperar perdas. A detecção precoce ajuda os responsáveis pelo jogo responsável a intervir antes que o problema se torne mais sério.

Altos padrões para o bem-estar do jogador garantiram o reconhecimento da SOFTSWISS no prestigioso Prêmio de Jogo Responsável no SiGMA África 2024.

Desenvolvimento Profissional

A SOFTSWISS destaca que sua equipe está comprometida em manter-se atualizada com os padrões da indústria por meio da participação em treinamentos regulares e cursos de reciclagem. Essas sessões contínuas garantem que os funcionários estejam atualizados com os últimos desenvolvimentos, melhores práticas e avanços nas políticas de jogo responsável, reforçando o compromisso da empresa com um ambiente de jogo mais seguro.

Segundo a empresa, a maioria dos membros da equipe antifraude possui certificações em jogo responsável de instituições respeitadas, como GamCare, Gaming Operations Academy, Sustainable Interaction e iGaming Academy, entre outras. Esse compromisso com o aprendizado contínuo reflete a crença da SOFTSWISS de que as empresas que apoiam o jogo responsável devem constantemente aprimorar a expertise de suas equipes para enfrentar os desafios em evolução.

Consciência dos Jogadores

É crucial destacar o verdadeiro espírito do jogo como uma fonte de entretenimento e não um caminho rápido para ganhos financeiros. Moldar essa perspectiva e revelar as possíveis armadilhas dos hábitos de jogo descontrolados pode atuar como uma proteção, afastando os jogadores de crises potenciais. Incentivar essa conscientização desde o início fomenta uma abordagem equilibrada e reflexiva ao jogo.

A SOFTSWISS destaca que apoia ativamente jogadores que possam precisar de assistência adicional, orientando-os para organizações confiáveis que oferecem ajuda gratuita e confidencial. A empresa afirma que expande continuamente sua rede de recursos de apoio para fornecer aos jogadores assistência personalizada, atendendo aos desafios específicos que possam enfrentar. Esse compromisso garante que cada jogador tenha acesso ao apoio mais relevante e eficaz disponível.

Emilia Kurzynska, Vice-líder da Equipe Antifraude da SOFTSWISS, afirma: “Nossa responsabilidade vai além de oferecer uma plataforma de jogos. Trata-se de apoiar nossos clientes e jogadores na criação de uma relação equilibrada com o jogo. Colaboramos de perto com os operadores para identificar sinais precoces de comportamento problemático e respondemos de forma proativa. Para nós, o objetivo é manter o jogo como uma fonte de entretenimento, não de danos.”

Durante a Semana Europeia de Jogo Mais Seguro, Eleni Panagiotopoulou, Chefe da Equipe de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da SOFTSWISS, falará no webinar “O Papel do KYC no Jogo Mais Seguro: Combatendo Fraudes com Tecnologia”. O webinar será realizado pela European Gaming and Betting Association e Sumsub no dia 21 de novembro.