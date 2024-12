“Visão de Tubarão”: SOFTSWISS traz inovação para ICE Barcelona 2025

Inspirada em tubarões, a empresa apresentará uma nova visão que simboliza força e liderança.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, fornecedora líder de tecnologia de software iGaming, anuncia sua participação no ICE Barcelona 2025, um evento marcante no calendário global de iGaming. A exposição acontecerá em seu novo local, Barcelona, ​​de 20 a 22 de janeiro, dando início à jornada do ano através do oceano iGaming.

Com a sua mudança de Londres para a Espanha, a ICE Barcelona 2025 promete ser maior e mais dinâmica do que nunca, atraindo um número recorde de participantes e expositores.

A SOFTSWISS chega a Barcelona com o seu novo conceito criativo: ‘Fome de sucesso? Mergulhe com SOFTSWISS’. A ideia ganha vida através de uma poderosa imagem de tubarão que simboliza força, liderança e superioridade tecnológica. Os tubarões não apenas seguem o fluxo, eles lideram. Da mesma forma, a SOFTSWISS lidera a indústria conduzindo seus parceiros para o sucesso no iGaming.

A SOFTSWISS irá destacar todas as atualizações do seu premiado portfólio de produtos, incluindo as três soluções mais recentes:

Lotto Software: uma solução que permite apostar em mais de 300 sorteios de loterias populares em todo o mundo.

Retail Betting Solution: uma plataforma para diversas atividades de apostas off-line, incluindo esportes, corridas de cavalos, loterias e jogos de cassino.

Horse Racing Module: um recurso do SOFTSWISS Sportsbook que permite apostas flexíveis de probabilidades fixas com recursos personalizáveis, como cartões de corrida, sedas e diversos tipos de apostas.

Vitali Matsukevich, Diretor de Operações da SOFTSWISS, compartilha seu entusiasmo: “O ICE Barcelona é uma oportunidade única para nos conectarmos com nossos líderes do setor, mostrar nossos avanços mais recentes e compartilhar nossa visão para o futuro do iGaming. O novo local acrescenta uma dinâmica emocionante e uma antecipação positiva da exposição. Esperamos interagir com os líderes da comunidade iGaming que a ICE reúne. Esperamos também que os nossos parceiros e convidados apreciem a nossa nova abordagem tecnológica ao stand de exposição.”

Na temporada de exposições de 2025, a SOFTSWISS irá além da tendência atual da indústria de conteúdo 3D. A empresa está avançando para o próximo nível ao lançar conteúdo panorâmico de 360° para dar vida ao conceito criativo. Um novo estande tecnológico contará com elementos de show de luzes e atividades de Realidade Estendida (XR) para proporcionar aos visitantes do ICE uma experiência imersiva.

Parceiros, clientes e profissionais do setor podem agendar uma reunião com a equipe SOFTSWISS no estande 2G42 para discutir oportunidades de colaboração e tendências do setor em 2025.

