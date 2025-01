ICE Barcelona: empresa brasileira de soluções financeiras Paag confirma participação no evento

O evento deve reunir cerca de 630 expositores do mundo todo.

A Paag, empresa brasileira de pagamentos que atua no setor de iGaming, confirmou que participará do ICE Barcelona, um dos principais eventos do setor de jogos de azar no mundo. A conferência será realizada, entre os dias 20 e 22 deste mês, na Espanha. A expectativa é de que cerca de 630 expositores devem expor seus produtos na feira.

A companhia financeira vai estar presente em um espaço reservado dentro do estande da Brazilian Lounge. A Paag vai divulgar seus produtos, que envolvem tecnologias pensadas para o mercado regulado do Brasil, além de demonstrar soluções como facilidades para pagamentos, cadastro dos jogadores, ferramentas para KYC e prevenção a fraudes.

“Celebramos fazer parte, mais uma vez, dos principais eventos do setor. Em Barcelona, que será a primeira grande convenção do segmento no ano, já podemos discutir sobre as primeiras experiências dentro do mercado regulado no Brasil, algo que era extremamente aguardado por todos os players da indústria. Será mais uma grande oportunidade para compartilhar experiências e acumular saberes”, declarou o CEO da Paag, João Fraga.

A edição deste ano do ICE Barcelona tem a expectativa de receber mais de 80 mil visitantes ao longo dos três dias de evento. A conferência será realizada no Centro de Exposições Fira Gran Via, a cerca de 15 minutos do centro de Barcelona. As participantes poderão acompanhar painéis com 384 palestrantes.

No início de dezembro, a Paag recebeu o selo RA1000 do site Reclame Aqui. A certificação é entregue a companhias com alto índice de resoluções de problemas na plataforma especializada em intermediação entre clientes e empresas.

De acordo com a empresa, ela respondeu todas as 171 reclamações de consumidores no Reclama Aqui nos últimos seis meses. Dessas queixas, 90% foram solucionadas, com uma avaliação média de 8.8 e com 82% dos usuários afirmando que voltariam a fazer negócios com a financeira.

A Paag foi criada em Minas Gerais e já acumula mais de 6 milhões de usuários verificados e mais de 600TB de dados monitorados. São mais de 30 milhões de transações financeiras por mês.

