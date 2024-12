O que os operadores esperam dos fornecedores de tecnologia? Insights da pesquisa Kantar para a SOFTSWISS

Pesquisa aponta cinco características importantes para os operadores de iGaming ao escolherem um fornecedor de tecnologia.

Comunicado de Imprensa- Como se manter à frente em meio à intensa concorrência? A SOFTSWISS, provedora líder de tecnologia com mais de 15 anos de experiência no mercado de iGaming, compartilha novos insights de uma pesquisa de clientes realizada pela Kantar em novembro de 2024.

Com cerca de 25% da população mundial já envolvida no iGaming, segundo as Estatísticas Globais de Jogos, a indústria reúne milhares de projetos e centenas de desenvolvedores de software. Para obter insights baseados em dados sobre as necessidades e expectativas dos operadores de iGaming, a SOFTSWISS convidou a Kantar, principal agência de análise do mundo, para conduzir uma pesquisa abrangente com seus clientes.

Expertise em Primeiro Lugar

A pesquisa revelou as cinco características mais importantes para os operadores de iGaming ao escolherem um fornecedor de tecnologia:

Alto nível de profissionalismo e expertise da equipe;

Segurança das operações em todas as etapas;

Reputação confiável e consolidada do fornecedor;

Abordagem flexível nos termos de colaboração;

Criação de novas oportunidades para o crescimento de receitas empresariais.

É interessante notar que muitas das características destacadas pelos entrevistados na pesquisa da Kantar estão alinhadas com as tendências identificadas no relatório iGaming Trends 2025.

Menos operadores priorizam um portfólio de clientes robusto e iniciativas de jogo responsável, já que esses fatores não são considerados impulsionadores imediatos de negócios e têm um impacto menos direto no sucesso dos operadores. Além disso, ferramentas de jogo responsável são exigências obrigatórias em muitas jurisdições, tornando-se uma funcionalidade padrão nos produtos de fornecedores licenciados.

Valentina Bagniya, Diretora de Marketing da SOFTSWISS, comenta: “Entregar produtos excepcionais começa com uma compreensão profunda das necessidades e expectativas dos clientes. É por isso que a pesquisa de mercado e as análises de clientes são parte essencial de nossas operações diárias. Ao compartilhar insights valiosos com nossos parceiros e concorrentes, contribuímos ativamente para impulsionar a inovação e o crescimento em toda a indústria.”

Fontes de Insights sobre iGaming

De acordo com os entrevistados, as cinco principais fontes de informação sobre o setor de iGaming são:

Recomendações de colegas e parceiros;

Recursos de notícias do setor;

Websites de empresas que oferecem produtos e serviços;

LinkedIn;

Colaboradores de empresas parceiras.

A importância dos websites das empresas quase triplicou em comparação com os resultados do ano anterior. Da mesma forma, o valor das recomendações aumentou significativamente, passando do quarto lugar para o topo do ranking.

Kateryna Kaliuzhna, Parceira Sênior de Clientes na Kantar, comenta: “A tendência de crescimento da importância das recomendações vai além da indústria de iGaming. Em 2024, os consumidores estão lidando com um fluxo de informações avassalador, onde muitas mensagens se perdem. Enquanto as marcas continuam se comunicando ativamente, capturar a atenção do público tornou-se mais desafiador. Conexões pessoais estão ganhando mais relevância, oferecendo um meio mais direto e confiável de alcançar os consumidores.”

A posição de destaque das recomendações ressalta a importância crescente das parcerias e redes, destacando o valor de insights gerados por especialistas confiáveis. Esse domínio também reforçou o papel dos recursos de notícias e websites corporativos, que funcionam como canais fundamentais para profissionais da indústria compartilharem sua expertise.

Essas mudanças refletem uma tendência mais ampla em direção à confiança, transparência e à demanda por informações credíveis e acessíveis no mercado de iGaming, que está em constante evolução.