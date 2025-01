Agregador de Jogos da SOFTSWISS: maior hub de conteúdo certificado no Brasil

Empresa é uma das primeiras do mercado a obter essa autenticação.

Comunicado de imprensa.- O Agregador de Jogos da SOFTSWISS, o maior hub de conteúdo da indústria de iGaming, recebeu a certificação brasileira, tornando-se um dos primeiros do mercado a atingir esse marco.

As regras regulatórias para iGaming entraram em vigor no Brasil no dia 1º de janeiro de 2025. De acordo com as novas exigências, plataformas, agregadores, casas de apostas esportivas e provedores precisam passar por um processo de certificação. Empresas que planejavam oferecer seus serviços no Brasil de forma regulada este ano começaram a se preparar ao longo de 2024.

A equipe da SOFTSWISS anunciou que seu Agregador de Jogos é o primeiro a cumprir integralmente os regulamentos, concluindo todas as preparações necessárias e obtendo o certificado para garantir operações eficientes e sem interrupções para seus clientes.

Além disso, a SOFTSWISS também recebeu certificação para integração com os maiores provedores de jogos do mundo – Pragmatic Play, Evolution e Playtech. Esses provedores oferecem uma ampla variedade de jogos adaptados às preferências dos jogadores brasileiros, desde experiências imersivas com dealers ao vivo até slots e jogos de mesa envolventes, garantindo entretenimento para todos os perfis de jogadores.

De acordo com uma pesquisa recente da Kantar, realizada em novembro de 2024, o índice geral de satisfação com o Agregador de Jogos da SOFTSWISS é de 8,1 de 10. Notavelmente, metade dos respondentes classificaram o produto como 10 ou 9. O serviço de suporte ao cliente recebeu uma pontuação ainda maior, de 8,4 de 10.

O Agregador de Jogos também se destaca por um diferencial importante: uptime consistente de 99,999%, fator essencial para o sucesso no negócio de iGaming.

Ivan Montik, fundador da SOFTSWISS, comenta: “De acordo com as nossas informações, o Agregador de Jogos da SOFTSWISS é o primeiro agregador totalmente preparado, tanto técnica quanto legalmente, para operar no Brasil quando as novas regulamentações entrarem em vigor. Esse é um marco significativo que a equipe alcançou com muito esforço e de forma sistemática. Nosso trabalho não para por aqui – estamos ativamente adicionando novos provedores para ajudar nossos clientes a expandirem sua presença nesse promissor mercado brasileiro, que já não é mais o ‘gigante adormecido’. Ele despertou, e a SOFTSWISS está na vanguarda dessa emocionante transformação.”

Para sustentar esse alto nível de desempenho, a SOFTSWISS nomeou, no início de 2024, Rubens Barrichello, a lenda brasileira da Fórmula 1, como Diretor Não-Executivo, demonstrando seu forte compromisso com o mercado local. Além disso, a SOFTSWISS conta com uma equipe dedicada de gerentes de desenvolvimento de negócios no Brasil, garantindo operações eficientes e respostas ágeis às demandas do mercado.

A equipe da SOFTSWISS estará disponível para discutir parcerias no Brasil e em outros mercados no primeiro grande evento de iGaming de 2025 – ICE Barcelona, que será realizado de 20 a 22 de janeiro, no estande 2G42.

