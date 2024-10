Saiba quais são as melhores casas de apostas segundo o ranking divulgado pelo Reclame Aqui

Critério utilizado é o de resoluções de reclamações de usuários das plataformas de apostas.

O site Reclame Aqui, que é especializado em intermediação de problemas entre clientes e empresas, divulgou o ranking das melhores casas de apostas do Brasil. O critério utilizado para selecionar as melhores companhias desse setor é a porcentagem de resoluções das queixas de usuários das plataformas de apostas.

Segundo o critério do Reclame Aqui, a melhor casa de apostas atuando no Brasil é Reals, que obteve nota de 9,6 por resolver 98,2% das 474 reclamações recebidas. Em segundo lugar está b2xbet, também com nota 9,6, mas tendo resolvido 96.2% das 168 reclamações. Na terceira posição está a F12.bet, com nota 9,5 e com resolução de 96.5% das 169 queixas feitas por clientes.

“Este levantamento reforça o nosso compromisso com os clientes. Prezamos pela transparência, pela inovação e pela experiência segura. Continuaremos investindo para oferecer uma opção de entretenimento responsável, oferecendo um atendimento rápido, personalizado e empático”, comentou o Country Manager da Reals Rafael Borges.

“Contamos com uma equipe bem preparada para fazer com que tudo funcione da melhor maneira. Nosso time está sempre disponível para solucionar as dúvidas, 24 horas por dia, durante os sete dias da semana”, complementou Borges.

A Reals é uma das 254 plataformas de iGaming que se inscreveram no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), da Secretaria de Prêmios e Apostas, para obter a certificação federal para operar as apostas esportivas de forma regulamentada no Brasil. Caso a empresa consiga passar por todo o processo de testes promovidos pelo Ministério da Fazenda, poderá iniciar o ano de 2025 com a licença do governo federal.

A empresa de apostas que lidera o ranking do Reclame Aqui no mercado brasileiro em 2022. Em 2024, ganhou o prêmio de melhor casa de apostas esportivas no Sigma Awards América. A companhia é patrocinadora máster dos times de futebol do Coritiba e do Amazonas.

Recentemente, a empresa de iGaming anunciou a aquisição de uma nova sede em São Paulo (SP) e a intensão de contratar até 1500 funcionários nos próximos meses.

Confira o top 10 do ranking de melhores casas de apostas segundo o Reclame Aqui:

1º Reals – nota 9,6

2º b2xbet – nota 9,6

3º F12.bet – nota 9,5

4º Betsul – nota 9,4

5º Casa de Apostas – nota 9,3

6º Sorte na Bet – nota 9,2

7º InplayBet – nota 9,1

8º MrJack.bet – nota 9,1

9º Betpix365 – nota 9,1

10º EstrelaBet – nota 9

