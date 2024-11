Major League Baseball escolhe a Sportradar para revolucionar a identificação de novos talentos em 30 clubes

Pelo acordo, a MLB e seus 30 clubes terão acesso a análises e insights detalhados de jogadores.

Comunicado de imprensa.- A Sportradar anunciou nesta sexta-feira (22), um acordo plurianual com a Major League Baseball (MLB) para oferecer análises de desempenho esportivo de jogadores amadores de beisebol por meio da solução Synergy Coaching and Scouting. A parceria tem como objetivo revolucionar a identificação de talentos utilizando tecnologia da Sportradar reforçando o compromisso de fornecer soluções inovadoras e transformadoras para a MLB.

Com o acordo, a MLB e seus 30 clubes terão acesso a análises e insights detalhados de jogadores, além de uma expansão significativa na cobertura de eventos, que passará de 3.300 para mais de 20.000 jogos – um aumento superior a 600%. A cobertura inclui competições universitárias, internacionais, ligas parceiras profissionais e principais ligas amadoras, como a MLB Draft League, a Appalachian League e eventos do programa MLB Develops. Pela primeira vez, eventos de destaque em escolas de ensino médio também farão parte da análise.

A solução Synergy Coaching and Scouting foi estrategicamente desenhada para atender às necessidades de avaliação de jogadores da MLB. Ela aproveita a expertise da Sportradar na coleta e transformação de milhões de dados de vídeo em métricas detalhadas, insights práticos e visualizações dinâmicas.

Combinada com a tecnologia de desempenho esportivo baseada em inteligência artificial da empresa, a Synergy oferece análises profundas e precisas de cada jogador, jogada e situação de jogo. Isso permite que os olheiros da MLB e de seus clubes agilizem o processo de avaliação, tomem decisões mais acertadas no draft e apoiem o desenvolvimento de futuros talentos para a liga.

“A tecnologia da Sportradar, em conjunto com nossa reputação como parceira das principais ligas esportivas dos EUA, está impulsionando a transformação na análise de desempenho esportivo no mundo,” afirmou Eduard Blonk, Diretor Comercial da Sportradar.

“Por meio da solução Synergy, vamos expandir nosso relacionamento com a MLB ao fornecer dados e insights detalhados que ajudarão a identificar a próxima geração de jogadores. Estamos felizes com essa parceria e esperamos poder continuar trazendo inovação para a MLB”, acrescentou.

John D’Angelo, Vice-Presidente Sênior de Operações Amadoras e Médicas da MLB declarou: “Estamos empolgados em expandir nosso relacionamento com a Sportradar e garantir acesso igualitário aos serviços de vídeo e dados do Synergy para todos os 30 clubes da MLB. Essa plataforma se tornou um recurso essencial para os clubes no processo de scouting doméstico e internacional, e esperamos continuar trabalhando com a Sportradar nos próximos anos.”