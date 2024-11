Play’n GO anuncia parceria com a operadora de loteria estatal austríaca Win2Day  

Gigante de jogos fundada na Suécia agora vive na Áustria com operadora estatal.

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO, provedora de entretenimento de cassino, anunciou nesta sexta-feira (22), uma parceria com a operadora de loteria estatal austríaca Win2Day.

Essa parceria traz títulos famosos da gigante dos jogos fundada na Suécia, como Reactoonz , Rise of Olympus e Rich Wilde and the Tome of Madness, disponíveis na plataforma do Win2Day para os jogadores aproveitarem.

Em novembro de 2024, a Play’n GO oferece um portfólio de mais de 350 títulos premium em mais de 30 jurisdições ao redor do mundo.

Tove Aldefors , Chefe de Vendas Regionais Europa Central e Ocidental na Play’n GO , disse “ É emocionante lançar nossos jogos com a loteria estadual austríaca, e a Win2Day é a parceira perfeita para nossa marca. Eles compartilham nossas crenças sobre uma indústria regulamentada, sustentável e liderada pelo entretenimento do jogador. Estamos ansiosos por muitos anos de sucesso trabalhando juntos .”

Georg Wawer , Managing Director win2day, acrescentou: “ Somos a única operadora licenciada na Áustria. Portanto, nosso objetivo é fornecer todas as principais operadoras de iGaming em nossa plataforma. A Play’n GO é uma das potências internacionais e, portanto, estamos muito satisfeitos em poder oferecer seu conteúdo em nossa plataforma. Vemos a Play’n GO como uma parceira competente e responsável para a Win2day e estamos confiantes de que essa parceria será frutífera. ”