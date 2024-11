LFA 197: Esportes da Sorte é uma das patrocinadoras de evento de artes marciais

Torneio será realizado no ginásio do Polvilho, em Cajamar, São Paulo.

São Paulo.- Nesta sexta-feira (22), será realizada a mais recente edição do LFA (Legacy Fighting Alliance), um dos maiores eventos de artes marciais mistas do mundo. O torneio ocorrerá no ginásio do Polvilho, em Cajamar, São Paulo, e contará com o patrocínio da Esportes da Sorte.

Uma das grandes atrações da noite é a pernambucana Nicoly Pedroza, de 21 anos, que também integra o EDS Squad (Esquadrão Esportes da Sorte). Natural de Olinda, a atleta subirá ao octógono para enfrentar Thalita Diniz, de Rondônia, em uma disputa de peso-galo que promete animar os fãs. Invicta com cinco vitórias e nenhuma derrota, Pedroza busca reforçar ainda mais o seu nome no cenário do MMA durante o LFA 197.

“O ESD Squad é uma equipe completa, que visa promover e alavancar o MMA. A estratégia de treinamento foi montada e seguimos a planilha 100%. Me sinto muito bem preparada fisicamente, mentalmente e estrategicamente falando. Dei meu máximo em cada treino e sei que, com muita humildade e pés no chão, vou conseguir a minha 6ª vitória na carreira”, avisa Nicoly.

Recentemente, a Esportes da Sorte lançou uma promoção para que torcedores e fãs de artes marciais pudessem assistir à competição na área VIP. No total, 400 pessoas foram premiadas com acesso a um espaço exclusivo, que oferece uma vista privilegiada do cage.

O LFA 197 terá transmissão ao vivo e exclusiva para o Brasil pelo serviço de streaming UFC Fight Pass, a partir das 21h (horário de Brasília) de sexta-feira.



Confira o card completo do LFA 197

Evento principal

Peso-palha: Natalia Kuziutina x Yasmin Guimarães

Lutas

Peso leve: Samuel Marco Dias x Samuel Silva

Peso-pena: Luís Felipe Oliveira x Márcio Ticoto

Peso-galo: Vinicius Pires x Jhon Tacha

Peso pesado: Edivan Santos x José Augusto

Peso leve: Luan André Sardinha x Marcelo Marques

Peso meio-médio: Aldo Aguiar x Michael Oliveira

Peso meio-médio: Richard Martins x Lucas Batista

Peso leve: Juan Pablo Vieira x Maycon Kevin dos Santos

Peso meio-médio: Reginaldo Geraldo Jr. x Dallys Gama

Peso-palha: Janaina Silva x Aieza Ramos Bertolso

Peso médio: Ryan Gandra x Vladimir Calvo

Peso-galo: Nicoly Pedroza x Thalita Diniz

Peso-mosca: Beatriz Consuli x Thaiany Lopes

Peso-palha: Ana Clara Santos x Maria Vaz