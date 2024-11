“A regulamentação está chegando”: Bet7K envia comunicado aos clientes sobre mudanças

Minotouro e o craque Neto são embaixadores da casa de apostas no Brasil (Imagem: Divulgação)

Casa de apostas é uma das empresas que protocolou pedido de licença para operar no Brasil

A casa de apostas Bet7K enviou uma mensagem aos seus clientes, antecipando as mudanças que ocorrerão a partir de 1º de janeiro de 2025, quando o mercado de apostas online no Brasil será oficialmente regulamentado. Através de e-mail, a operadora informou que em breve fornecerá orientações para que seus clientes atualizem suas contas.

“Nos próximos dias, enviaremos todas as orientações necessárias para que você atualize sua conta e a mantenha em conformidade com as novas diretrizes. Concluindo essas etapas até 31 de dezembro, você assegura uma experiência contínua, segura e sem interrupções”, declara a operadora em trecho do comunicado.

A Bet7k é uma das empresas que está autorizada pelo Ministério da Fazenda para operar as atividades até o final de ano. Somente as empresas que solicitaram autorização até 17 de setembro ou foram indicadas por órgãos reguladores de apostas dos estados e do Distrito Federal têm permissão para indicar sites que possam oferecer apostas legalmente.

Até dezembro, o Ministério da Fazenda deve concluir a análise dos primeiros pedidos recebidos para verificar quais empresas de apostas atendem às exigências das leis 13.756/2018 e 14.790/2023, além das regulamentações da SPA. A partir de 1º de janeiro de 2025, apenas empresas autorizadas pela SPA poderão oferecer apostas em todo o território nacional.

Na terça-feira (19), a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) notificou as empresas de apostas esportivas e jogos online que buscam a certificação federal e tiveram a documentação aprovada. Essas companhias que já avançaram no processo de regulamentação, devem pagar a outorga no valor de R$ 30 milhões (USD 5,2 mi).

As plataformas devem apresentar o comprovante de pagamento, além de enviar ao Ministério da Fazenda a comprovação de possuírem outros R$ 30 milhões (USD 5,2 mi) de capital na empresa, o que é parte das obrigações das companhias que desejam atuar legalmente no Brasil. Outra exigência é enviar a declaração de que esse dinheiro é de origem lícita.

Veja o comunicado enviado pela Bet7k

“Uma Nova Era nas Apostas Online Começa em 01 de Janeiro de 2025!

A Bet7k já está pronta para atuar em total conformidade com a nova regulamentação no Brasil!

Estamos trabalhando para garantir que essa transição seja rápida, segura e simples para você, sem qualquer interrupção na sua experiência de entretenimento.

Nos próximos dias, enviaremos todas as orientações necessárias para que você atualize sua conta e a mantenha em conformidade com as novas diretrizes. Concluindo essas etapas até 31 de dezembro, você assegura uma experiência contínua, segura e sem interrupções.

Não se preocupe! O processo é simples e estaremos com você em cada etapa.

Jogue com responsabilidade e aproveite essa nova fase com segurança! “