Esportes da Sorte é responsável por aporte de R$ 57 milhões para contratação de Depay pelo Corinthians

Empresa de apostas é a atual patrocinadora máster do clube paulista.

São Paulo.- A Esportes da Sorte é a grande parceira do Corinthians na contratação do jogador holandês Memphis Depay. Atual patrocinadora máster do clube paulista, a empresa vai ajudar a sustentar uma operação que vai custar quase R$ 70 milhões no total.

No contrato de patrocínio firmado com o Alvinegro, ficou acordado que a casa de apostas investiria R$ 57 milhões na contratação de um atleta de grande impacto e visibilidade. A Esportes da Sorte cobrirá grande parte do salário de Depay, que, com contrato até 2026, receberá o maior salário do Brasil, cerca de R$ 3 milhões mensais.

Depay foi apresentado à torcida do Corinthians na última quarta-feira (11), na Neo Química Arena. Regularizado e incluído no BID da CBF, Memphis já está liberado para fazer sua estreia pelo Timão.

