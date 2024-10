Outubro Rosa: Superbet produz lenços para mulheres em tratamento do câncer de mama

Os acessórios são inspirados nas camisas dos times do Fluminense e São Paulo, que são patrocinados pela marca de apostas esportivas.

A operadora de apostas esportivas Superbet se uniu ao Fluminense e São Paulo, duas equipes de futebol que têm contrato de patrocínio máster com a plataforma, para lançar uma campanha em alusão ao Outubro Rosa, época em que aumenta a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A casa de apostas convidou o ex-jogadores de futebol Gum e Zetti, respectivamente, ídolos do Fluminense e do São Paulo, para presentear duas mulheres, cada uma torcedora de um clube, que estão fazendo o tratamento contra o câncer de mama. O ex-atletas levaram lenços para cabeça inspirados nas camisas dos times que representam.

A campanha “Lenço da Esperança” foi lançada nesta quarta-feira (30) com a publicação nas redes sociais dos vídeos das entregas dos lenços às torcedoras. Os itens personalizados com as marcas dos clubes podem ser adquiridos na loja física do Tricolor Paulista no Estádio Morumbis e pela loja virtual do Tricolor das Laranjeiras.

De acordo com a Superbet, os lenços são limitados, mas todo o lucro arrecadado com as vendas será revertido para a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA). A instituição atua há 18 anos na proposição de políticas públicas para acesso de qualidade a diagnóstico e tratamento do câncer de mama.

“A iniciativa do Lenço da Esperança tem o objetivo de mostrar como a paixão pelos times do coração ajuda torcedores que estão passando por momentos difíceis, como o tratamento de câncer, e ilustramos essa paixão através dos lenços feitos a partir de camisas do São Paulo e Fluminense. A ação ganha um peso extra com todo o lucro da venda desses lenços sendo doada para a FEMAMA”, comentou Patrícia Prates, diretora de Marketing da Superbet Brasil.

Mely Paredes, a coordenadora de Comunicação da FEMAMA, também comentou sobre a campanha: “O envolvimento de todos os setores da sociedade é fundamental para levarmos informação confiável e de qualidade sobre o câncer de mama a todas as mulheres. O Lenço da Esperança simboliza o apoio e acolhimento necessários para que nossas mulheres possam virar o jogo em suas jornadas oncológicas”.

