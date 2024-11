Saiba como a Esportes da Sorte ajudou o Corinthians a comprar o goleiro Hugo Souza

Casa de apostas pagou à vista R$ 4,8 milhões para assegurar a compra do atleta.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians, anunciou que auxiliou o time paulista a comprar em definitivo o goleiro Hugo Souza, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao alvinegro. O Timão tinha até o sábado (30) para concretizar a compra, mas o rubro-negro não aceitou as propostas para o pagamento parcelado. A empresa de apostas efetuou o depósito à vista de R$ 4,8 milhões (USD 820.000) para assegurar a permanência do atleta.

Hugo Souza tem sido um dos destaques do Corinthians na temporada e era considerado uma prioridade da diretoria do clube para o ano que vem. De acordo com o ge, o goleiro deve assinar um contrato de quatro anos com o alvinegro.

Esta não é a primeira vez que a Esportes da Sorte contribui para o elenco do time patrocinado por ela. A empresa é responsável por pagar a maior parte do salário do atacante holandês Memphis Depay, que tem contrato com a equipe do Parque São Jorge até 2026 e recebe o maior salário do Brasil, cerca de R$ 3 milhões (USD 520.000) mensais.

“Sempre dissemos que seríamos muito mais que um nome na camisa do Corinthians, e apoiar mais essa contratação de peso só reforça esse compromisso, de que realmente caminhamos juntos. Temos total interesse em ver o Timão alcançando cada vez mais resultados positivos e entregando muitas alegrias para esse torcedor tão fiel”, comentou Sofia Aldin, CMO do Esportes da Sorte.

Ícaro Quinteiro, COO do Esportes da Sorte, também falou sobre a parceria entre a empresa e o clube. “Estar junto ao Corinthians e possibilitar a contratação do goleiro Hugo mostra o nosso compromisso não só em apoiar os objetivos do clube, trabalhando para alcançar resultados cada vez mais positivos, como também demonstra a relevância do futebol brasileiro para o nosso negócio”, disse.

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, também comentou sobre a contribuição da empresa para a permanência do goleiro no time. “Hoje chegamos ao fim de uma negociação muito importante para nós, já tínhamos garantido para a torcida que estava tudo certo, mas agora podemos deixar bem claro que o Hugo é goleiro do Corinthians. Agradeço o empenho de toda minha diretoria para concluir esse contrato e também aos nossos parceiros, como o Esportes da Sorte, que embarcaram nessa”, disse.

“Estamos deixando a marca Corinthians mais valiosa e parcerias como essas são as que mostram a valorização disso. Agora nossa torcida pode ficar tranquila”, complementou Melo.

A Esportes da Sorte assinou, em julho de 2024, um acordo de patrocínio com o Timão válido por três temporadas, com o pagamento de cerca de R$ 100 milhões anuais. Além desse aporte mensal e das contribuições na contratação de atletas, a companhia de iGaming vem realizando ativações com os torcedores em dias de jogos na Neo Química Arena.

Hugo Souza chegou ao Corinthians também no mês de julho e desde o primeiro dia é o titular absoluto da equipe. Com mais de 30 jogos pelo Timão, o goleiro comentou sobre a permanência no clube.

“Estou muito feliz, é uma sensação inexplicável, indescritível, estava muito ansioso para esse momento, ansioso para que isso pudesse se concretizar então só agradecer a Deus primeiramente, ao presidente, ao Fabinho, a toda diretoria do Corinthians que sempre se empenhou e trabalhou para que isso pudesse acontecer, a todo grupo, a todo staff, a tudo que envolve esse clube”, disse Hugo.

“A essa torcida eu quero agradecer por todo carinho, desde que eu cheguei aqui. Muito feliz por permanecer aqui, estou realizando um sonho, vamos juntos conquistar uma grande história, de fazer uma grande história juntos”, finalizou o goleiro.

