Ativações para a Fiel: Esportes da Sorte promove ações em jogo do Corinthians na Copa do Brasil

A partida foi válida pelas semifinais da competição nacional.

São Paulo.- O Corinthians recebeu o Flamengo na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), neste domingo (20), no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil 2024. Aproveitando a casa cheia, a patrocinadora máster do Timão, a operadora de apostas esportivas Esportes da Sorte, promoveu ativações para os torcedores.

Antes do início da partida, que terminou empatada em 0 a 0 e com classificação do Flamengo, a operadora de iGaming selecionou alguns torcedores, em uma ação que foi chamada de “upgrade de ingressos”, em que os escolhidos foram surpreendidos com convites para assistir o jogo no camarote da Esportes da Sorte.

Outra ação de destaque foi a distribuição de testeiras, também chamadas de headbands, semelhantes às que o atacante holandês Memphis usa na cabeça durante os jogos pelo Corinthians. A plataforma entregou, mediante aposta no site, versões personalizadas da faixa de cabeça aos que estiveram presentes no estádio.

Além dessas ativações, a Fiel Torcida também teve acesso a outros brindes personalizados, como buckets, bonés e copos. O mascote da Esportes da Sorte, o Edson, esteve no local para tirar fotos. A empresa de jogos de azar levou ainda os influenciadores digitais Vino e Seila para interagir e produzir conteúdos para as redes sociais com a torcida alvinegra.

“Desde o começo desta parceria, buscamos vestir, literalmente, as cores do clube. O intuito desta nova ação é poder contribuir com a linda festa que a Fiel Torcida faz nos estádios, além de realizar ativações que conectam ainda mais a marca com os torcedores. Essa é a nossa grande busca”, comentou Sofia Aldin, diretora de marketing do Grupo Esportes da Sorte.

Após ficar de fora das primeiras listas de casas de apostas autorizadas a atuar no Brasil até o final do ano, a Esportes da Sorte teve seu nome incluído na relação do Ministério da Fazenda que foi atualizada em 16 de outubro. A Onabet, marca que também pertence a Esportes Gaming Brasil LTDA, proprietária da Esportes da Sorte, também está autorizada.

A entrada do Grupo Esportes da Sorte na lista ocorreu após uma decisão judicial. Enquanto não aparecia na relação do governo federal, a companhia adotou a estratégia de continuar operando suas atividades por meio da licença estadual emitida pela Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj). Assim, a empresa tornou-se a sócia controladora da ST Soft Desenvolvimento de Programa de Computadores Ltda, responsável pela plataforma Apostou.com, que está credenciada pela autarquia carioca desde novembro de 2023.

Veja também: Licença obtida na justiça: Esportes da Sorte é incluída em lista de bets autorizadas pelo Ministério da Fazenda