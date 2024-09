SOFTSWISS torna-se Empregador do Ano no SBC Awards 2024

Empresa foi indicada a premiação em oito categorias.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS comemorou seu sucesso no SBC Awards, onde conquistou o prêmio de Empregador do Ano. Os SBC Awards aconteceram em Lisboa, coroando todos os eventos do SBC Summit. Oferecendo oportunidades de networking de primeira linha em um ambiente dinâmico, o SBC Awards homenageou a excelência na indústria de jogos e apostas.

A SOFTSWISS, juntamente com a Betsson Group, obteve o maior número de indicações, sendo selecionado para oito categorias. A categoria Empregador do Ano premia as empresas que proporcionam condições de trabalho excepcionais aos seus colaboradores.

A SOFTSWISS registrou um crescimento significativo no ano passado, expandindo a sua força de trabalho em 22% para mais de 2.000 funcionários em 26 países, trabalhando em escritórios confortáveis ​​ou remotamente. A empresa informou que promove um ambiente de trabalho inclusivo e dinâmico, com uma proporção quase igual entre homens e mulheres e um forte compromisso com o bem-estar e o crescimento profissional dos funcionários.

A organização também destacou que oferece amplos programas de desenvolvimento, com mais de 800 funcionários participando de iniciativas de treinamento e mais de 700 beneficiando-se de cursos de idiomas gratuitos. Os funcionários desfrutam de seguro saúde abrangente, opções de trabalho flexíveis e apoio à saúde mental por meio do programa de saúde mental da empresa.

Segundo a SOFTSWISS, ela prioriza o envolvimento dos funcionários por meio de programas de bem-estar, campanhas ambientais, projetos de caridade e atividades esportivas. Recentemente, a empresa organizou eventos comunitários, como missões, plantação de árvores e voluntariado de ajuda animal, e também participou em programas de ajuda às vítimas das cheias no Brasil e na Polônia.

A empresa também comentou sobre iniciativas como o Clube do Livro e a Comunidade Esportiva, programas SOFTSWISS continua a apoiar o crescimento dos funcionários e a promover um forte senso de envolvimento. A Empresa incentiva a realização pessoal e profissional oferecendo remuneração esportiva, celebrando eventos especiais e operando a loja interna de recompensas WIN STYLE.