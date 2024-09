SOFTSWISS faz parceria com a Bambi Data para aprimorar recursos de análise

A colaboração ajudará a SOFTSWISS a equipar os clientes com ferramentas eficazes para rastrear e melhorar seus indicadores de negócios.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS anuncia uma parceria estratégica com a Bambi Data. Essa colaboração ajudará a SOFTSWISS a equipar os clientes com ferramentas eficazes para rastrear e melhorar seus indicadores de negócios.

A Bambi Data é uma fornecedora especializada em soluções de integração de dados e análise de desempenho para o setor de iGaming. Com a suíte de análise avançada da Bambi integrada à Plataforma de Cassino Online da SOFTSWISS, os operadores podem obter mais insights para tomar decisões baseadas em dados.

As dashboards de fácil utilização da Bambi oferecem uma análise aprofundada das principais métricas, permitindo que os clientes da SOFTSWISS identifiquem tendências, otimizem o desempenho e aumentem a lucratividade. A plataforma permite que os operadores ampliem seus recursos de análise sem a necessidade de custos com equipes internas de desenvolvimento.

Vitali Matsukevich, COO da SOFTSWISS, comenta: “Nós sempre confiamos em decisões baseadas em dados e acreditamos que nossos clientes compartilham essa abordagem. Com a parceria com a Bambi Data, oferecemos aos operadores ferramentas aprimoradas para impulsionar o desempenho dos negócios e descobrir oportunidades de negócios ocultas. Essa integração se alinha à nossa estratégia de fornecer aos clientes as melhores e mais inovadoras soluções do mercado.”

A implementação da solução analítica da Bambi Data na Plataforma de Cassino Online da SOFTSWISS solidifica a posição da SOFTSWISS como inovadora em iGaming. Os clientes agora podem usar uma ferramenta poderosa para rastreamento de desempenho, visualização de dados e obtenção de insights baseados em IA.

Nicky Bonello Ghio, Fundador da Bambi Data, acrescenta: “Estamos entusiasmados em colaborar com a SOFTSWISS, oferecendo aos operadores mais oportunidades de usar todo o poder dos dados. Nossa ferramenta os ajudará a extrair insights valiosos de seus dados com o mínimo de esforço. É por isso que agora estamos trabalhando para incorporar análises e infográficos gerados por IA em nossa plataforma. Isso simplificará os processos de tomada de decisão por meio de recomendações automatizadas baseadas em dados.”

A equipe da SOFTSWISS espera compartilhar mais atualizações de produtos durante o próximo SBC Summit em Lisboa. O estande B-160 da empresa estará aberto na exposição de 24 a 26 de setembro. Parceiros atuais e potenciais podem agendar uma reunião com a equipe pelo site da empresa.

