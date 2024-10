As duas edições anteriores do relatório foram baixadas mais de 3.500 vezes.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, empresa global de tecnologia com mais de 15 anos de experiência em iGaming, está convidando especialistas da indústria a compartilhar suas visões e percepções sobre as tendências que irão dominar em 2025.

Mantendo a tradição de preparar relatórios abrangentes sobre tendências emergentes, a SOFTSWISS está desenvolvendo a edição de 2025. Após o sucesso das duas edições anteriores, que foram baixadas mais de 3.500 vezes, a empresa convida especialistas do setor a contribuírem com suas perspectivas e experiências para tornar o terceiro relatório ainda mais relevante para a comunidade.

O novo Relatório de Tendências do iGaming 2025 permitirá que especialistas do setor compartilhem suas ideias visionárias com toda a indústria. Os profissionais podem acessar o link para enviar suas previsões sobre quais tendências prevalecerão e continuarão relevantes no próximo ano. A participação é anônima, mas os especialistas que desejarem ser citados podem fornecer suas informações de contato.

Com o Relatório de Tendências do iGaming 2025, qualquer profissional, de qualquer posição ou empresa, pode apresentar suas ideias e ser ouvido, oferecendo contribuições únicas. Como forma de agradecimento, cinco participantes que fornecerem seus dados de contato serão sorteados para receber brindes da SOFTSWISS, com frete incluído.

Valentina Bagniya, Diretora de Marketing da SOFTSWISS, comenta: “Há alguns anos, era difícil obter informações adequadas e relevantes sobre a indústria do iGaming e prever seu futuro desenvolvimento. A falta de pesquisas e dados confiáveis dificultava previsões seguras e o planejamento do crescimento. Nosso relatório de Tendências do iGaming não é um guia rígido, mas sim uma referência, ajudando a navegar por novas ideias e manter o curso certo.”

A SOFTSWISS afirma que continua a fornecer insights e ferramentas para ajudar a indústria do iGaming a lidar com as mudanças. Segundo a empresa, o “Relatório de Tendências do iGaming 2024 foi amplamente reconhecido por sua cobertura abrangente de regulamentação, marketing, jogo responsável e prevenção de fraudes, fornecendo orientações essenciais para estratégias de longo prazo”.

Recentemente, a empresa também lançou o Guia de Auditoria SEO de Cassino, ajudando operadores a aumentar a visibilidade da marca e atrair mais jogadores.

Agora, o Relatório de Tendências do iGaming 2025 está em desenvolvimento com o objetivo de refletir as mudanças mais significativas na indústria. Conforme a empresa, as respostas da pesquisa serão fundamentais para moldar o relatório, tornando-o uma ferramenta vital para os tomadores de decisão.

“Ao contribuir, os especialistas garantem que o relatório final capture as verdadeiras mudanças que estão impulsionando o mercado”, afirmou a empresa em comunicado.