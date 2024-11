Quem são os artistas e influenciadores convocados para depor na CPI das Bets

Requerimentos para convocação dos artistas e influenciadores foram aprovados pela comissão nesta terça-feira (19).

Brasília.- A CPI das Bets aprovou, nesta terça-feira (19), a convocação de diversos artistas e influenciadores digitais supostamente envolvidos na promoção do mercado de apostas no Brasil. N alista estão o cantor Wesley Safadão, a influenciadora Deolane Bezerra, Jojo Todynho, e o humorista Tirulipa. As datas para os depoimentos ainda não foram definidas.

De acordo com publicação da Agência Senado, 169 requerimentos foram aprovados, sendo 79 para convocação. A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da CPI, é uma das que deseja ouvir os artistas.

“Quando as propagandas das bets ilegais aparecem nas redes sociais, a pessoa se empolga. São nessas ocasiões que se vão os recursos das famílias. Muitas estão indo à bancarrota. Jogadores com vício estão pedindo dinheiro emprestado para agiotas. Todo esse recuso, que é vultoso, está saindo do mercado brasileiro. São bilhões de reais, que estão saindo do nosso comércio e do setor de serviços”, alertou a senadora durante a reunião da CPI.

Veja também: Jogo do Tigrinho: CPI das Bets vai ouvir empresário apontado como responsável pelo jogo no Brasil

A comissão aprovou os depoimentos das seguintes personalidades:

Deolane Bezerra dos Santos – Influenciadora digital

– Influenciadora digital Gessica Kayane Rocha de Vasconcelos (Gkay) – Atriz e influenciadora digital

– Atriz e influenciadora digital Jordana Gleise de Jesus Menezes (Jojo Todynho) – Cantora

– Cantora Wesley Oliveira da Silva (Wesley Safadão) – Cantor

– Cantor Everson de Brito Silva (Tirulipa) – Humorista

– Humorista Vitória di Felice Moraes – Influenciadora digital

– Influenciadora digital Rodrigo Abrão de Carvalho Mussi Ivo – Influenciador digital

– Influenciador digital Pâmela de Souza Drudi – Influenciadora e esposa de Fernandin OIG

– Influenciadora e esposa de Fernandin OIG Luan Kovarik (Jon Vlogs) – Influenciador digital e criador da JonBet