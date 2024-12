250 cestas básicas: EstrelaBet e time de basquete do Vasco fazem doações a comunidades no Rio de Janeiro

Campanha Aposta no Bem é uma parceria entre o time de Basquete do Vasco e a EstrelaBet. (Imagem: Reprodução/Instagram/R10 Score Vasco da Gama)

As cestas convertidas em quadra foram “transformadas” em doações para famílias cariocas.

Rio de Janeiro.- A operadora de apostas esportivas EstrelaBet, em parceria com a equipe de basquete que patrocina, o R10 Score Vasco da Gama, concluiu a concluiu a segunda edição da campanha “Aposta no Bem: Cada cesta conta”. A ação social rendeu 250 cestas básicas que foram distribuídas para comunidades vizinhas a São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).

No projeto social, cada cesta feita pelos jogadores do clube carioca em cinco partidas do NBB foram convertidas em cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade na capital carioca. Os jogos que foram levados em consideração para a campanha foram contra Botafogo (15/11), Corinthians (17/11), Paulistano (04/12), São Paulo (06/12), Minas (09/12) e Brasília (12/12).

No total, os jogadores do cruzmaltino fizeram 243 cestas nesse período, mas a campanha preferiu arredondar para 250 cestas básicas. A entrega dos itens foi feita nesta quarta-feira (18). As localidades contempladas foram as comunidades da Barreira, Tuiuti, Arará e Café, além pessoas de projetos sociais apoiados pelo Vasco da Gama.

“Sabemos do poder transformador do esporte e queremos, em parceria com o R10 Score Vasco da Gama, incentivar cada vez mais ações beneficentes, além de levar um pouco de alegria e solidariedade para as famílias que apoiam e torcem pelo clube. Em 2024, conseguimos superar o número de doações do ano passado, impactando ainda mais pessoas, graças ao bom desempenho do time”, comentou Renan Cavalcanti, CMO da EstrelaBet.

A primeira edição do “Aposta no Bem: Cada cesta conta” foi realizada em 2023. Na oportunidade, foram distribuídas 150 cestas de Natal para famílias da Barreira do Vasco e foram levadas em consideração apenas três partidas do time.

