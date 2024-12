Sportingtech obtém certificação GLI no Brasil

Certificação GLI confirma a preparação da Sportingtech para apoiar operadores no mercado regulamentado

Comunicado de imprensa.- A Sportingtech, fornecedora de soluções turnkey para apostas e iGaming, anunciou que obteve a certificação da Gaming Laboratories International (GLI) para o Brasil. Esta conquista demonstra que a plataforma da Sportingtech está em total conformidade com os requisitos regulatórios brasileiros, consolidando sua posição como parceiro de confiança para operadores que desejam prosperar neste mercado.

À medida que o setor de iGaming no Brasil se prepara para o lançamento regulamentado, a certificação GLI da Sportingtech oferece aos operadores a garantia de uma plataforma segura, em conformidade e comprometida com o jogo responsável. Com o suporte de uma equipe de profissionais experientes, a Sportingtech simplifica as complexidades regulatórias, permitindo que os operadores se concentrem na construção de negócios bem-sucedidos na sua plataforma.

Antoinette Caruana, Diretora de Conformidade Técnica da Sportingtech, declarou:“Ser certificada para o Brasil em conformidade com os requisitos da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Brasil é um marco significativo para a Sportingtech. Isso reflete nosso compromisso inabalável com a excelência regulatória e nossa capacidade de atender às demandas de um mercado em constante evolução. Estamos aqui para orientar os operadores em cada etapa, garantindo que estejam preparados para o mercado regulamentado e para o sucesso a longo prazo no Brasil.”

Sportingtech abre novo escritório em São Paulo

Em junho deste ano, a Sportingtech anunciou a abertura de seu novo escritório no bairro Villa Lobos, em São Paulo. Esta localização estratégica, escolhida para aproximar a empresa de seus parceiros, clientes e interessados ​​no mercado brasileiro de jogos, servirá como hub para suas operações e atenderá às necessidades únicas deste mercado. O Brasil é responsável por 21% do tráfego de jogos online atualmente.

Segundo a empresa, a instalação do escritório continuará desbloqueando o imenso potencial do país e consolidando sua presença no Brasil.

Tom Ustunel, CEO da Sportingtech, disse: “Estamos entusiasmados em anunciar a expansão de nossas operações no Brasil, aproveitando as incríveis oportunidades que este mercado vibrante oferece. Nosso compromisso de causar um impacto significativo para nossos parceiros está mais forte do que nunca. Com a nossa talentosa equipa local, trazemos conhecimentos e apoio incomparáveis ​​em todas as fases das operações, garantindo o sucesso e o crescimento futuro dos nossos parceiros e potenciais clientes.”

Marina Selmi, gerente regional de vendas da Sportingtech, compartilhou mais sobre as oportunidades que o país apresenta: “Lançar um novo escritório no Brasil significa que estamos nos aproximando de nossos clientes e nos permite oferecer suporte ainda mais personalizado para suas operações. Além disso, este é um momento estimulante para abrir um novo escritório, pois estamos observando a aprovação de novas leis, que irão melhorar a eficiência, transparência e segurança de todo o mercado.”