Por que Jojo Todynho foi alvo de denuncia anônima por parceria com o site Esportes da Sorte

Denúncia pede que o papel de Jojo como embaixadora da casa de apostas online seja investigado, com atenção especial aos possíveis impactos sobre os direitos dos consumidores.

A influenciadora digital Jordana Gleise, popularmente conhecida como Jojo Todynho, foi alvo de uma denúncia anônima em relação à sua parceria com a casa de apostas Esportes da Sorte. Conforme reportado por Fábia Oliveira, do Metrópoles, a denúncia confidencial foi encaminhada ao Procurador da República.

O denunciante pediu que o papel de Jojo como embaixadora da Esportes da Sorte seja investigado com foco nas relações de consumo, alegando que a influenciadora estaria colocando em risco seus seguidores ao promover jogos de azar.

Além disso, o denunciante, que solicitou anonimato por temer pela própria segurança, ressaltou que Jojo estaria fazendo propaganda ilegal e violando as normas de relações de consumo, praticando publicidade abusiva e desrespeitando o Código de Defesa do Consumidor.

A denúncia solicita a abertura de um Inquérito Civil para investigar possíveis irregularidades nas publicidades de Jojo com a Esportes da Sorte e pede, além de uma possível penalidade, que a influenciadora interrompa as promoções para a operadora.

Segundo o Metrópoles, no mês passado, o caso foi transferido do Ministério Público Federal para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, onde Jojo reside. A influenciadora foi notificada em 29 de outubro e intimada para uma audiência preliminar sobre o caso.