Saiba quais bets fecharam patrocínio com a Globo para as transmissões do Brasileirão e Copa do Brasil 2025

Três empresas do setor vão anunciar durantes as partidas das principais competições da CBF.

O Grupo Globo anunciou as empresas que fecharam cotas de patrocínio para a temporada do futebol brasileiro de 2025. No total, são 12 companhias de diferentes setores econômicos que poderão exibir as suas marcas, sendo oito para a TV Globo e outras quatro para o SporTV. As publicidades são para o Campeonato Brasileiro Série A e para a Copa do Brasil do ano que vem.

Dessas cotas de patrocínio, algumas delas são de empresas de apostas esportivas e cassino online. A Betnacional vai anunciar na TV Globo, já a Novibet vai exibir sua publicidade no canal fechado SporTV. Além dessas, a Betano vai ter a marca exposta no “Top de 5 segundos”, rápida chamada antes de começar a transmissão propriamente dita da partida de futebol.

“É uma alegria enorme ver como o mercado confia na potência do ecossistema da Globo em promover a conexão entre o torcedor e seu clube do coração. Celebrar a parceria do nosso projeto Futebol Nacional com marcas tão grandiosas é o indicativo de como nosso conteúdo engaja”, afirmou ao site Máquina do Esporte, Manzar Feres, diretora de Negócios da Globo.

“Especialmente no futebol, levamos a milhões de brasileiros uma experiência completa, multiplataforma, que permite que cada torcedor possa acompanhar seu time como e onde quiser, com muita qualidade, pelos quatro cantos do país, todos os dias da semana. E os nossos parceiros embarcam com a gente nessa jornada”, complementou Feres.

Além dos canais de televisão, o conglomerado de comunicação também transmite os jogos por suas plataformas de streaming, Globoplay e Premiere, além de reproduzir lances no site ge. Segundo a Globo, as plataformas digitais triplicaram o número de consumidores nos últimos três anos.

A Globo ainda precisa fechar os acordos de direitos de transmissão de jogos. Até o momento, e empresa possui os direitos das partidas cujos mandantes fazem parte da Liga do Futebol Brasileiro (Libra), que contempla nove times da Série A: Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória.

Os outros 11 times da primeira divisão nacional fazem parte da Liga Forte União (LFU) e tem os direitos comprados pela LiveMode. Fazem parte desse grupo: Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco. A Globo negocia pacotes de jogos para ter mais opções de partidas para exibir por rodada.

Veja também: BBB 25: operadora Betnacional é confirmada como patrocinadora do reality show