Jogo musical da semana: Lordi Reel Monsters explora o universo do metal no slot da Play’n GO

Produção faz parte da série de jogos criados pela desenvolvedora inspirada em nomes da música

Comunicado de imprensa.- Nesta semana de dezembro, o jogo Lordi Reel Monsters, desenvolvido pela Play’n GO, ganha destaque entre os títulos com temática musical. Inspirado na banda finlandesa de metal Lordi, o slot combina elementos visuais e sonoros característicos do grupo, oferecendo aos jogadores uma experiência imersiva e dinâmica.

Recursos e Mecânicas

O slot apresenta diversas funcionalidades integradas que refletem o universo criativo da banda. Entre os principais recursos estão:

Monster Wilds : Multiplicadores que aumentam as chances de ganhos.

: Multiplicadores que aumentam as chances de ganhos. Recurso Rock The Monster : Símbolos temáticos que desbloqueiam funcionalidades extras.

: Símbolos temáticos que desbloqueiam funcionalidades extras. Free Spins Fiend: Rodadas grátis com Stacked Wilds, ampliando as possibilidades de premiação.

A combinação desses elementos visa criar uma mecânica de jogo que valorize a interação do jogador, enquanto mantém o foco em um ambiente temático inspirado na estética e no som da banda.

Sobre a Banda Lordi

Formada em 1992, Lordi ganhou notoriedade ao vencer o Eurovision Song Contest em 2006 com o hit “Hard Rock Hallelujah”. A banda é reconhecida por seus figurinos extravagantes e performances teatrais que misturam heavy metal e temas de terror. Seus integrantes assumem personas monstruosas, criando uma identidade única dentro do gênero.

Com álbuns como “Would You Love a Monsterman?” e “Blood Red Sandman”, Lordi consolidou sua posição no cenário musical, atraindo fãs por sua abordagem criativa e energética.