Liberada pelo STF: Deolane Bezerra consegue autorização para decidir se vai ou não depor na CPI da Manipulação de Resultados

Depoimento da influenciadora esta marcado para a próxima quarta-feira (30).

Brasília.- O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), permitiu que a influenciadora e advogada Deolane Bezerra escolha se irá ou não à CPI da Manipulação de Resultados no Futebol no Senado. O ministro atendeu a um pedido da defesa e dispensou a obrigatoriedade de sua participação. Se optar por comparecer, ela terá o direito de permanecer em silêncio.

Segundo o g1, o caso está sob segredo de Justiça. Na sua decisão, o ministro destacou que, segundo entendimentos do STF, o direito à não autoincriminação permite ao investigado decidir se comparece ou não ao ato, sem que haja obrigatoriedade ou penalidade por não comparecer.

Deolane foi presa por 19 dias em setembro e está sendo investigada na Operação Integration por suspeita de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Sua mãe, Solange Bezerra, e Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte, também estariam envolvidos no esquema.

O senador Eduardo Girão (Novo-MA), autor do requerimento de convocação, afirmou que o depoimento de Deolane Bezerra pode auxiliar a CPI a esclarecer possíveis ligações entre facções criminosas e empresas de apostas online, objetivo principal da investigação.

O presidente da CPI, senador Jorge Kajuru, afirmou que a comissão aguarda os depoimentos de Deolane e do jogador Lucas Paquetá para decidir sobre novas oitivas. Paquetá foi oficialmente convocado a depor de forma obrigatória, ou seja, o atleta terá que comparecer.

Dependendo do depoimento de Lucas Paquetá, a CPI poderá convocar outro jogador da Seleção Brasileira, Luiz Henrique, do Botafogo. Já o depoimento de Deolane será crucial para os senadores decidirem sobre a convocação do cantor Gusttavo Lima. O cantor sertanejo foi alvo da Justiça na mesma operação que prendeu Deolane.