Impacto da regulamentação: Pinnacle anuncia permanência no Brasil e dá orientações aos clientes

Empresa informou que a suspensão do site ocorre em função dos processos regulatórios, mas que voltará com nova plataforma já com o domínio.bet.br

A Pinnacle enviou um comunicado aos seus clientes confirmando que continuará operando no Brasil. Segundo a empresa, uma nova plataforma estará disponível a partir do início do próximo ano, com o domínio .bet.br, atendendo às exigências estabelecidas pelo governo federal.

De acordo o site Aposta10, a operadora alertou os seus usuários sobre pontos importantes relacionados à transição de plataforma. Devido a esse processo, não será possível realizar novos depósitos neste momento. Além disso, alguns provedores de pagamento, como AstroPay e Pay4Fun, deixarão de processar pagamentos a partir de 31 de dezembro.

A operadora também informou que os clientes atuais poderão continuar apostando normalmente até 31 de dezembro, mas as apostas pendentes, com resultados desconhecidos até 3 de janeiro, serão canceladas e os valores serão reembolsados na conta do cliente. Após o último dia de dezembro deste ano, os clientes poderão solicitar saques utilizando qualquer provedor de pagamento disponível.

A suspensão da plataforma atual da Pinnacle ocorre em função dos processos regulatórios exigidos pelo governo. As empresas de apostas precisam adaptar suas plataformas para atender a essas exigências, incluindo a mudança do domínio para o .bet.br, que é exclusivo para operadores licenciados. A Pinnacle informou que o novo site, pinnacle.bet.br, ainda não está ativo, e orientou seus usuários a realizarem um cadastro prévio para registrar interesse na nova plataforma.

Quanto à migração das contas, a empresa explicou que, devido às regulamentações, não será possível transferir contas ou saldos de pinnacle.com para o novo site. Assim, os usuários deverão sacar seus fundos da plataforma atual e, posteriormente, criar uma nova conta quando o novo site estiver disponível. A Pinnacle afirmou que avisará os interessados assim que o novo site estiver no ar.