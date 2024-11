Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandin OIG, deve ser ouvido no dia 26 de novembro.

A CPI das Bets no Senado aprovou a convocação para o depoimento de Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandin OIG, apontado como responsável pela operação do “Jogo do Tigrinho” no Brasil. O empresário deve ser ouvido pela comissão no dia 26 de novembro.

De acordo com a Agência Senado, a convocação foi de Fernandin OIG foi sugerida pela relatora da CPI, a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), em reunião deliberativa desta terça-feira (19). No encontro, o colegiado aprovou 169 requerimentos de depoimentos.

CPI das Bets aprova convocações e convites para depoimentos (TV Senado/ YouTube

O aplicativo de apostas Fortune Tiger, conhecido como “jogo do tigrinho” e desenvolvido pela PG Soft, de Malta, opera como uma máquina caça-níqueis virtual. A senadora Soraya atribui à empresa One Internet Group (OIG), de Fernando Oliveira Lima, a principal divulgação do jogo no Brasil. A OIG nega ligação oficial com a PG Soft, afirmando atuar apenas em anúncios para redes sociais.

“Sua empresa é suspeita de facilitar operações de apostas online, o que levanta preocupações sobre possíveis práticas ilícitas e lavagem de dinheiro. A convocação de Fernando é essencial para esclarecer as operações de sua empresa e as estratégias adotadas para divulgar o jogo”, destaca a relatora na justificativa do requerimento.

Na reunião da próxima terça-feira, a CPI das Bets poderá ouvir autoridades de Pernambuco envolvidas no combate ao jogo do bicho e às apostas esportivas online. Os convidados incluem:

Alessandro Carvalho Libório, secretário de Defesa Social;

Paulo Gustavo Gondim Borba Correia, diretor metropolitano da Polícia Civil;

Renato Márcio Rocha Leite, delegado-geral da Polícia Civil.

Autor do requerimento, o senador Izalci Lucas (PL-DF) elogiou o papel central da Secretaria de Defesa Social e da Polícia Civil de Pernambuco na Operação Integration, que investiga lavagem de dinheiro ligada a jogos de azar.

“Deflagrada em setembro de 2024, a Operação Integration teve como objetivo desmantelar um esquema de apostas online e jogo do bicho que movimentou bilhões de reais de forma ilícita”, justifica Izalci.