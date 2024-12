Quando começa a venda exclusiva da Mega da Virada?

Sorteio terá o maior prêmio da história, estimado em R$600 milhões.

As apostas exclusivas para a Mega da Virada começam na próxima quarta-feira (18), e todos os jogos realizados a partir dessa data valerão para a edição deste ano, que terá o maior prêmio da história, de R$ 600 milhões (USD 120 milhões), segundo a Caixa Econômica Federal.

O prêmio principal da Mega da Virada não acumula; se ninguém acertar as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco. As apostas podem ser feitas até as 18h de 31 de dezembro, e o sorteio ocorrerá no mesmo dia, às 20h.

As apostas podem ser feitas pelo aplicativo Loterias Caixa, portal Loterias Caixa, volante específico em lotéricas ou pelo internet banking para clientes do banco. Uma aposta mínima custa R$5 (USD 0,82).

