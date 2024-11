Loterias Caixa: jogos lotéricos federais já geraram receita de quase R$ 20 bilhões este ano

Números do banco estatal indicam que loterias não estão sendo afetadas pelas bets.

De janeiro até 20 de outubro deste ano, a Caixa Econômica Federal (CEF) já arrecadou mais R$ 19,24 bilhões (USD 3,28 bi) com seus jogos lotéricos. A projeção do banco estatal fechar este ano com um ganho de mais de R$ 26,1 bilhões (USD 4,5 bi) com as loterias federais.

De acordo com o Metrópoles, o valor arrecadado em 2024 já superou toda a quantia angariada no ano de 2019, quando a CEF chegou a R$ 16,7 bilhões (USD 2,88 bi). A título de comparação, a Loterias Caixa arrecadou R$ 17,11 bilhões (USD 2,95 bi) em 2020, 18,49 bilhões (USD 3,19 bi) em 2021, R$ 23,24 bilhões (USD 4 bi) em 2022 e R$ 23,4 bilhões (USD 4,04 bi) em 2023.

Como demonstram os números, há um crescimento de lucro a cada ano, mesmo com a presença das empresas de apostas esportivas e jogos de cassino online que atuam no Brasil desde 2018. O aparente não comprometimento do crescimento das loterias federais pelos jogos de apostas de quota fixa corrobora com a fala do vice-presidente de Finanças e Controladoria da Caixa, Marcos Brasiliano Rosa, de que o mercado de apostas não é uma grande concorrência para as loterias tradicionais e que um setor não deve “canibalizar” o outro.

O aumento nas vendas de bilhetes lotéricos representa também mais recursos sendo repassados para setores importantes da sociedade brasileira. Por lei, parte da arrecadação das Loterias Caixa deve ser destinada a áreas como esporte, cultura, seguridade social e segurança pública. Em 2024, já foram repassados R$ 9 bilhões (USD 1,55 bi), podendo chegar a R$ 12,27 bilhões (USD 2,12 bi) se a projeção da CEF se confirmar.

Pensando em ampliar a arrecadação, a Caixa Loterias está em processo de criação da própria plataforma de apostas esportivas. O banco tem a intenção de lançar o novo produto oficialmente em abril de 2025. O objetivo é arrecadar por volta de R$ 7 bilhões (USD 1,225 bi) no próximo ano com iGaming.

Veja também: Como a Caixa Econômica planeja faturar R$ 7 bilhões com o mercado das bets